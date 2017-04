(AFP). - Les demi-finales de la Ligue des champions, dont le tirage au sort a été effectué ce vendredi midi au siège de l'UEFA à Nyon (Suisse) par l'ancien international gallois Ian Rush, opposeront, d'une part, le Real Madrid, tenant du titre, à son voisin de l'Atletico, et d'autre part, l'AS Monaco et la Juventus Turin.

Ces demies seront donc les grandes retrouvailles entre le Real et l'Atletico en C1. Leurs dernières confrontations dans cette compétition ? Deux finales en 2014 et 2016 à chaque fois remportées par le Real, sacré au total onze fois dans la grande compétition européenne, un record.

Avec côté Real, l'incontournable portugais Cristiano Ronaldo, qui a dépassé la barre mythique des cent buts dans la compétition (101).

Une revanche, ce sera aussi le cas pour Monaco et la Juventus. Les Italiens avaient éliminé de justesse les Monégasques en 2015 en quart de finale (1-0 à l'aller; 0-0 au retour).

C'est une équipe particulièrement expérimentée, notamment en défense avec le gardien Gianluigi Buffon et la charnière Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini.

Face à elle, une équipe en pleine ascension à l'image de Kylian Mbappé, 18 ans seulement et déjà 5 buts en C1, un record de précocité.

Les rencontres aller se joueront les mardi et mercredi 2 et 3 mai, tandis que les débats retour se tiendront une semaine plus tard, les 9 et 10 mai. Quant à la finale, elle se jouera le samedi 3 juin à 20h45 au Principality Stadium de Cardiff, au Pays de Galles.