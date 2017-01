(ER) - Mandy Minella (WTA 93) a éliminé ce lundi la Slovaque Jana Cepelova (101) lors du 1er tour du tournoi de Taipeh (226.750 dollars).

Journée positive pour la Luxembourgeoise qui a intégré le Top 100 mondial en simples et en doubles et qui sur les courts, s'est qualifiée pour le 2e tour en trois sets: 1-6, 7-6, 6-4.

Pourtant la mise en route a été laborieuse, Minella a concédé le premier set en seulement 29 minutes (1-6) avant de rectifier le tir par la suite.



Au cours de la seconde manche, l'Eschoise a fait le break à 2-2 et a mené 5-2 avant de voir revenir Cepelova sur ses talons 5-5. Le gain du set s'est joué au tie-break et c'est la Luxembourgeoise qui a enlevé la mise 7-6 (7-2) en 58 minutes.



Lors du dernier set, la Luxembourgeoise a fait la course en tête et a mené 5-2 mais la Slovaque s'est accrochée à 5-4 avant que Minella ne s'adjuge le set et le match après plus de deux heures de jeu (6-4).



Au prochain tour, elle affrontera la Française Caroline Garcia (WTA 25), tête de série n°3 du tournoi, ou la Néo-Zélandaise Marina Erakovic (110)