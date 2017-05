(JFC). - Gilles Muller et son équipier, le Tunisien Malek Jaziri, ont battu ce mardi au premier tour du tableau de double du tournoi ATP 250 d'Estoril, au Portugal la paire tête de série n°2 composée des Néerlandais Wesley Koolhof et Matwe Middelkoop. Une victoire en trois sets pour «Mulles», 4-6, 6-3, 11-9 avant d'entrer en scène jeudi dans le tableau de simple.

Propulsé directement au deuxième tour (8e de finale) du simple, eu égard à son statut flatteur de tête de série n°3, Gilles Muller (33 ans, ATP 28) disputait ce mardi le premier tour du tableau de double au tournoi ATP 250 sur terre battue d'Estoril, au Portugal.

Associé au Tunisien Malek Jaziri, «Mulles» affrontait une paire 100% néerlandaise, composée de Wesley Koolhof et Matwe Middelkoop, tête de série n°2 de surcroît. Et ce sont les Bataves qui empochaient la manche initiale 6-4 en 31 minutes, grâce à un seul break réalisé au cinquième jeu de la partie (3-2).

Et, dans un...parfait mimétisme entre les deux sets, c'est... à nouveau au cinquième jeu de la seconde manche que Koolhof et Middelkoop faisaient la différence en s'emparant du service adverse (3-2), sauf que cette fois, la paire luxembourgo-tunisienne recollait directement au score (3-3), réalisant pour la première fois le break. Ce... mini-succès avait le don de galvaniser Jaziri et Muller qui alignaient quatre jeux de suite pour égaliser à une manche partout, 4-6, 6-3 après 1h02' de match.

Place dès lors au set décisif, la première paire à atteindre dix points avec deux points d'écart compostant sa qualification pour le deuxième tour. Et à ce petit jeu, ce sont Jaziri et Muller qui émergeaient au bout de multiples rebondissements, s'imposant in fine 11-9 en 1h17'.

En quart de finale, Jaziri et Muller affronteront ce mercredi un binôme 100% espagnol: David Marrero - Tommy Robredo.



Pour son entrée dans le tableau de simple, au deuxième tour, Gilles Muller rencontrera jeudi le Portugais Pedro Sousa (28 ans, ATP 172), titulaire d'une wild-card, qui a profité de l'abandon du Français Paul-Henri Mathieu (35 ans, ATP 116), alors que le score était de une manche partout, 3-6, 6-4. L'unique confrontation entre les deux adversaires avait tourné à l'avantage du Portugais (6-4, 6-2), en 2012 à Naples.