(DH) - Gilles Muller (ATP 34) a gagné son billet pour la finale du tournoi de Sydney ce vendredi matin en disposant Viktor Troicki (ATP 29, 30 ans) sur le score de 6-3, 7-6 (6). En finale, samedi, le numéro 1 luxembourgeois affrontera le vainqueur du duel entre le Britannique Daniel Evans et le Russe Andrey Kuznetsov.

Le Serbe restait pourtant sur une impressionnante série de treize victoires consécutives dans ce tournoi ATP 250 (495 630 dollars) mais Mulles qui est monté en puissance depuis le début de semaine l'a dominé en 1h31' pour s'offrir la sixième finale de sa carrière. Les deux années précédentes, le citoyen de Leudelange avait échoué en demi-finale.

La tête de série numéro 6 du tournoi de la ville portuaire sera opposé au Britannique Dan Evans (26 ans, 67) ou au Russe Andrey Kuznetsov (25 ans, 48), une belle occasion d'engranger enfin un premier titre sur le circuit après les deux finales perdues en 2015, sur l'herbe de 's-Hertogenbosch et à Newport.

Au vu du sérieux et de la forme affichés vendredi, Muller peut à nouveau y croire. Face à Troicki, il a rapidement mené 3-0 pour s'adjuger la première manche en 31 minutes sur la marque de 6-3. Le Luxembourgeois a toutefois dû avoir recours à son puissant service (12 aces dans le second set) pour sortir vainqueur une heure plus tard au terme d'une manche beaucoup plus disputée au cours de laquelle aucun des protagoniste n'a cédé sa mise en jeu.

C'est au tie break, et après une balle de match manquée, que le Luxembourgeois a fait la différence pour conclure sur le score de 8-6... sur son seizième et dernier ace de la rencontre.

«Je me sens très bien, quand je suis venu ici, je ne m'attendais pas à grand chose parce que je n'ai pas très bien joué à Brisbane et que je ne me sentais pas très bien», a déclaré Mulles qui a avoué souffrir encore d'un virus. «Je m'attendais à devoir disputer un ou deux matches avant l'Open d'Australie et je suis en finale ici, c'est donc une grand joie pour moi.»