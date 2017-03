(DH) - Eléonora Molinaro (WTA 1.016) a poursuivi sa route dans le tournoi ITF d'Antalya (15.000 dollars). Ce mercredi matin, la jeune Luxembourgeoise de seize ans a dominé la Russe Alena Tarasova (22 ans, WTA 450) .

La sociétaires des Arquebusiers, malgré cinq double-fautes a profité de la défaillance au service de la tête de série n°3 de l'épreuve pour s'imposer sur la marque de 6-3, 6-4, en 1h44' de match. Elle a fort bien attaqué ses entames de sets et s'est montrée solide mentalement, notamment aux sixième et septième jeu de la première manche et a bien résisté au retour de son adversaire au milieu du second set.

En quart de finale, la Luxembourgeoise sera opposée à l'Ukrainienne Alena Fomina (WTA 543, 28 ans et tête de série n°8) qui a bataillé pour disposer de la Bulgare Julia Stamatova (579, 23 ans) en trois sets: 6-4, 3-6, 7-5, en 2h26'.



















Eléonora Molinaro (16 ans, WTA 1.016) a franchi le cap du premier tour du tournoi ITF d'Antalya (15.000 dollars) ce mardi matin. La jeune Luxembourgeoise a facilement écarté la Turque Seven Oral, qui avait bénéficié d'une wild card, en deux manches 6-0, 4-0 (abandon) en 46 minutes.