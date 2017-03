(JFC). - Après s'être extrirpée des qualifications, Eléonora Molinaro (16 ans, WTA 901) s'est fait sortir ce jeudi au 2e tour du tableau principal au tournoi ITF du Havre (15.000 dollars). Son bourreau? L'Ukrainienne Ganna Poznikhirenko (24 ans, WTA 471, tête de série n°4), plus expérimentée, et victorieuse en trois manches, 6-2, 5-7, 6-1.

Une succession de breaks et contre-breaks offre un début de match partagé, mais après quatre jeux (2-2), l'Ukrainienne de 22 ans prend irrésisitiblement les devants, aligne quatre jeux consécutivement et boucle la première manche 6-2 en 37 minutes.

Menée 2-6, 3-5, Molinaro redresse la barque



La deuxième manche épouse le même profil de départ que sa devancière, puis, pour la première fois de la partie, Molinaro mène au score (3-2). Le match prend alors une autre dimension: Poznikhirenko se détache à 5-3, et alors que l'on pense la cause entendue, la teenager du TC Arquebusiers trouve les ressources pour égaliser à 5-5, avant d'empocher le set sept jeux à cinq après avoir aligné, à l'instar de son adversaire en fin de première manche, quatre jeux d'affilée.

Après 1h32' de match, les compteurs sont donc remis à zéro et les deux joueuses entament la belle. Les jeux s'éternisent, et une... demi-heure plus tard, le tableau-marquoir n'indique encore qu'un score de 3 à 1 en faveur de l'Ukrainienne! Le cinquième jeu ne déroge pas à la règle: intense, long et disputé, il tombe finalement dans l'escarcelle de Poznikhirenko, qui s'envole à 4-1. Le tournant définitif d'un débat que Poznikhirenko, plus expérimentée avec ses... six ans de plus que Molinaro, conclut sur la marque sévère de 6-1, le tout après 2h12'.



Issue des qualifications, la n°2 luxembourgeoise plie donc l'échine au 2e tour du tableau final au Havre, avant de prendre la direction d'Istanbul pour y disputer la semaine prochaine un nouveau tournoi ITF de 15.000 dollars.