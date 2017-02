(JFC). - Opposée à la Bulgare Petia Arshinkova (18 ans, WTA 669) au 1er tour du tournoi ITF d'Antalya (15.000 dollars) en Turquie, la jeune Eléonora Molinaro (16 ans, WTA 1.019) a accompli l'exploit de l'emporter en deux sets secs, 6-0, 6-2 en seulement 1h13'.

Après s'être brillamment extirpée des qualifications, Eléonora Molinaro (16 ans) affrontait la Bulgare Petia Arshinkova (18 ans), classée... 350 places au-dessus d'elle au ranking mondial, ce mardi au 1er tour du tournoi ITF seniors d'Antalya (15.000 dollars).

Début de match en fanfare sur la terre battue du court n°4 pour la n°2 luxembourgeoise, proprement inarrêtable, qui fait cavalier seul pour s'adjuger la première manche sur un... 6-0 sans appel et sans fioriture en 28 minutes!

Et le... «one-woman show» de se poursuivre en début de second set, où la droitière du TC Arquebusiers «breake» une nouvelle fois Arshinkova, qui ne parvient à stopper l'hémorragie qu'au... neuvième jeu de la rencontre et même à égaliser à deux jeux partout.

Pas de quoi cependant faire sourciller une Molinaro décidément impériale, qui repart de plus belle et reprend sa marche en avant (4-2), pour finalement conclure la partie sur le service adverse six jeux à deux, le tout en 1h13'. Expéditif!



Un superbe exploit pour la jeune Grand-Ducale, face à une joueuse classée tout de même 350 places au-dessus d'elle au classement de la WTA!



Au deuxième tour, Eléonora Molinaro aura pour adversaire une joueuse encore mieux classée et plus expérimentée, en la personne de l'Autrichienne Pia Konig (23 ans, WTA 425), tête de série n°8.