C'est par l'intermédiaire d'un communiqué de presse que Mike Scheidweiler (35 ans) a annoncé, ce mercredi matin, sa décision de ne plus participer aux rencontres de Coupe Davis.



«Par la présente, je vous informe qu’après maintes réflexions et avec un certain regret, j’ai pris la décision de me retirer définitivement comme joueur actif de l’équipe nationale de la Coupe Davis. Contraintes familiales, profession et surtout mes études à l’étranger m’ont poussé vers cette décision, aussi suis-je d’avis qu’il faut-il laisser place aux jeunes joueurs luxembourgeois de haut niveau pour prendre la relève au sein de l’équipe de la Coupe Davis.



Mes 30 sélections (première en 1998) en Coupe Davis pour mon pays, avec 12 victoires en simple et 23 en double, dans une atmosphère collégiale et détendue au sein de l’équipe nationale, m’ont permis de vivre des moments exceptionnels et inoubliables dans ma carrière tennistique.



Je souhaite à l’équipe de la Coupe Davis 2017 pour les matchs à venir en Bulgarie un vif succès, afin de réintégrer le Groupe 2 mondiale de la Coupe Davis. D’autre part, je me tiendrai volontiers à disposition de l’équipe et je serai prêt à assumer des responsabilités, si besoin!»