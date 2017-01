(ER) - Battus en simple lors du deuxième tour, Mandy Minella et Gilles Muller ont subi le même sort dans la compétition du double, ce vendredi à Melbourne.

Mandy Minella et sa partenaire italienne Karin Knapp ont été battues par la Tchèque Andrea Hlavackova et la Chinoise Shuai Peng au deuxième tour. Une défaite concédée en deux manches: 3-6, 2-6 après une heure et sept minutes de match.



Dans le tableau masculin, toujours pour le compte du deuxième tour, Gilles Muller et Marcos Baghdatis ont également subi la loi de leurs adversaires. Plus solides, le Finlandais Henri Kontinen et l'Australien John Peers ont dominé les débats en deux sets: 3-6, 2-6 en moins d'une heure de jeu (56 minutes).



A noter que dans le tableau des juniors dames, Eleonora Molinaro (WTA 1027 et 120e chez les juniors) a hérité d'une adversaire ukrainienne et affrontera Oleksandra Andrieieva (853/53) pour le compte du premier tour.