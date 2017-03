(AFP) - Les rencontres de Coupe Davis seront disputées à l'avenir au meilleur des trois manches. Le Board de la Fédération internationale de tennis (ITF), organisatrice de la compétition par équipes, a fait des propositions en ce sens, a-t-il annoncé jeudi dans un communiqué.

Ces propositions seront mises à l'agenda de l'assemblée annuelle de l'ITF en août, et «tous les changements nécessitent un vote formel d'approbation», a précisé l'ITF dans son communiqué.

L'ITF veut ainsi réformer une compétition souvent privée des meilleurs joueurs mondiaux qui évoquent un calendrier surchargé. Pour le 1er tour en février, Novak Djokovic était le seul membre du top 10 mondial à représenter les couleurs de son pays.

«Lors de sa rencontre à Indian Wells, le Board de l'ITF a approuvé à l'unanimité un ensemble de réformes pour la Coupe Davis et la Fed Cup», a expliqué l'ITF dans un communiqué.

Il propose de disputer les matches de Coupe Davis au meilleur des trois manches, alors que jusqu'à présent ils se jouaient, comme pour les tournois du Grand Chelem, au meilleur des cinq sets.

De plus, des «discussions» avec les parties prenantes sont en cours pour organiser les rencontres de Coupe Davis sur deux jours et non plus sur trois, comme c'est le cas actuellement.

Il n'est toutefois pas précisé durant quels jours pourraient avoir lieu les rencontres (vendredi-samedi ou samedi-dimanche), ni dans quel ordre les cinq matches se joueraient.

Pour le moment en Coupe Davis, deux matches en simple sont disputés le vendredi, un double le samedi et deux le dimanche. En Fed Cup, deux simples se déroulent le samedi, deux le dimanche et un éventuel double est joué en cas de match décisif.

La question de la finale en terrain neutre a également été abordée, a indiqué à l'AFP le président de la Fédération française de tennis, Bernard Guidicelli, qui dirige la commission Coupe Davis de l'ITF.

«Cette question de la finale a été discutée, mais elle n'a pas été encore tranchée», a-t-il expliqué.