(AFP) - Le gardien remplaçant de Sutton United, défait lundi par Arsenal en Coupe d'Angleterre (2-0), est la cible de deux enquêtes, de la part de la Fédération et de la Commission des paris, pour avoir été pris en photo en train de manger une tourte durant le match.

La photo, prise dans les dernières minutes des huitièmes de finale lundi soir, s'affiche dans les pages sports des tabloïds mardi. Wayne Shaw, 46 ans, gardien remplaçant à l'embonpoint prononcé et la notoriété naissante savoure avec appétit un célèbre «pie».

L'affaire lui aura au moins coûté son poste. Celui qui est aussi l'entraîneur des gardiens du club a en effet donné sa démission, pris dans la tourmente. «C'est une triste fin à une très belle histoire», a commenté l'entraîneur de Sutton, Paul Doswell, sur Sky News.

Car, si l'acte défie les règles de la nutrition sportive, il pourrait avoir aussi des conséquences judiciaires. Surfant sur la notoriété du rond gardien et le parcours de son club en Coupe d'Angleterre, un bookmaker avait en effet placé des paris sur la dégustation.

Et voilà que l'affaire prend un tour plus sérieux. Le gourmand gardien était-il au courant du pari lancé par SunBets, une filiale du tabloïd The Sun, et sponsor maillot d'un jour du petit club de cinquième division situé au sud de Londres?

«L'intégrité du sport n'est pas une blague et nous avons ouvert une enquête pour savoir ce qui s'est passé», a annoncé mardi le directeur des enquêtes de la Commission des paris britannique, Richard Watson, précisant que l'institution examinait des «irrégularités sur le marché des paris (...) ainsi que le comportement du bookmaker dont "l'intégrité"est mise en cause.

La Fédération anglaise a ouvert sa propre enquête pour établir "si des règlements sur les paris ont été enfreints".

De son côté, le bookmaker a tweeté avoir versé "une somme à cinq chiffres" à un parieur victorieux.

Le rondouillard portier, lui, a admis au Daily Mail savoir que des amis à lui avaient parié sur le fait qu'il serait pris par les caméras avec son "pie".

"Je me suis dit que j'allais leur faire une blague et je l'ai fait. Tous les remplaçants étaient rentrés et nous étions menés 2-0 (avec sept minutes à jouer, NDLR). (...) C'était pour marquer l'occasion", a expliqué Shaw.

Shaw quitte le petit club pour la deuxième fois en quelques années. En 2013, il avait été renvoyé de l'équipe pour être monté dans les tribunes pour s'expliquer avec des supporters adverses, plutôt moqueur sur son physique.