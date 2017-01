Comment niveler l'arbitrage luxembourgeois par le haut tout en gardant une densité qui veille au bon déroulement de la compétition nationale? L'équation se pose ainsi et alimentera les discussions des meilleurs directeurs de jeu du pays qui se retrouvent dans la région de Porto à partir de ce jeudi pour quatre jours de stage.

Par Christophe Nadin

Les joueurs ne sont pas les seuls à préparer la reprise. Le corps arbitral a lui aussi le regard tourné vers le deuxième week-end de février, date à laquelle la mécanique de la BGL Ligue tournera à nouveau.



Avant cette échéance, les meilleurs sifflets du pays devront surmonter plusieurs écueils. Le premier conduira une petite vingtaine d'entre eux vers Espinho au sud de Porto pour un stage de quatre jours.



La Coque servira de théâtre au second le dimanche 5 février. Les directeurs de jeu ont rendez-vous avec leur hiérarchie pour les tests d'hiver que beaucoup redoutent.



Charles Schaack n'a pas attendu jusque là pour siffler le coup d'envoi des hostilités. A l'occasion de la remise des badges FIFA le samedi 14 janvier à Mondercange, le patron des arbitres luxembourgeois s'est fendu d'un (dé-)briefing au cours duquel il a notamment été question du verdict rendu dans l'affaire Etzella - Sandweiler.



Vainqueur sur le terrain trois buts à deux, le club visiteur avait perdu dans un premier temps le match sur tapis vert, avant que la CLAS (Commission luxembourgeoise d'arbitrage dans le sport) ne redonne les trois points à l'US qui avait oublié de biffer le nom d'un seizième homme apparu sur la feuille de match.



Un dernier jugement qui pourrait sonner comme un désaveu pour l'arbitrage à qui il a été reproché d'avoir négligé la vérification de ladite feuille de match. «Ce n'est pas un désaveu, mais une piqûre de rappel. Nous devons davantage être attentif à ce genre de choses même si ce n'est pas à nous d'agir», a concédé l'ancien arbitre qui s'est fixé comme objectif pour 2017 le même que pour un match. «Que l'on parle le moins de nous.»



Formalité ou cauchemar



S'il est légitime pour un directeur de jeu de se faire aussi discret qu'une petite souris, on aimerait cependant que l'arbitrage luxembourgeois redevienne un produit d'exportation attractif. Car depuis qu'Alain Hamer a rangé son sifflet, la relève tarde à poindre.



Pour se donner les moyens de ses ambitions, la crème du pays s'envole demain pour quatre jours de stage intensif. «Huit séances physiques sont au programme pour affûter leur condition, et des séquences vidéo avec de bons et de mauvais exemples pour apprendre de nos erreurs pimenteront les journées», poursuit Charles Schaack.



Paulo Vivas, qui pouponne et Romain Sales, qui devrait arrêter en fin de saison, ne seront pas du voyage. Une semaine plus tard, rendez-vous à la Coque pour des tests physiques qui font beaucoup parler d'eux.



Simple formalité pour certains, cauchemar en vue pour d'autres. «Oui, c'est un peu plus difficile que la dernière fois, mais la FIFA a donné de nouvelles directives et on s'est adapté. C'est surtout au niveau des sprints que c'est devenu plus dur.» Une volonté de nivellement par le haut qui pourrait avoir des conséquences fâcheuses en cas d'échec massif car le réservoir n'est pas inépuisable.



«Certains auront des difficultés, mais l'élite sera renforcée. Les plus forts émergeront. Si ces tests sont proposés à l'Europe entière, il n'y a pas de raison pour que le Luxembourg ne s'aligne pas. Et ce, même si on n'a pas d'arbitres professionnels.»

Bras droit de Paul Philipp au sein du conseil d'administration de la FLF, Charles Schaack connaît les arcanes du football continental et mesure combien il sera difficile pour les arbitres luxembourgeois de s'illustrer au-delà des frontières. «Il faut voir les choses en face. Les arbitres des petits pays européens auront de plus en plus de mal à s'exposer sur la scène internationale. Nous n'avons pas d'arbitrage vidéo, pas de technologie pour voir si le ballon a franchi ou non la ligne de but, pas de présence à six sur un match.»



Entre cette volonté de tirer le groupe vers le haut et la peur de voir sa masse fondre comme neige au soleil, l'arbitrage luxembourgeois se retrouve entre le marteau et l'enclume.