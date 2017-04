(ER/JG) - Outre l'équipe BMC, quatorze équipes disputeront le prochain Tour de Luxembourg dont le tracé va subir quelques modifications. L'arrivée du prologue ne se fera plus au Knuedler alors que celle de la 3e étape sera jugée au sommet du Härebierg à Diekirch.

On en sait un peu plus sur le prochain SkodaTour de Luxembourg qui se disputera du 31 mai au 4 juin. Si les villes étapes étaient connues, le plateau sportif a été dévoilé. On y retrouvera une seule formation du WorldTour avec la BMC de Jempy Drucker qui sera la tête d'affiche, l'équipe américaine a même évoqué la présence possible de Greg van Avermaet, le champion olympique, n°1 du classement WorldTour et récent vainqueur de Paris-Roubaix.



Huit formations du circuit Continental Pro seront de la partie dont la WB Veranclassic d'Alex Kirsch, troisième de l'épreuve en 2016. Enfin cinq équipes continentales complètent le peloton dont Differdange, Leopard et la formation Lotto-Kern Haus de Luc Turchi.

Sur le plan du parcours, le prologue, programmé en soirée le 31 mai au centre de la capitale, va subir quelques modifications de parcours. Les coureurs ne passeront plus sur le Pont Adolphe mais sur le viaduc et l'arrivée ne se fera plus sur le Knuedler mais dans la rue Notre-Dame.

Comme annoncé auparavant, Steinfort sera le théâtre du départ de la 2e étape alors que pour la 3e étape, disputée dans le Nord, le site d'arrivée sera changé. Auparavant, les coureurs arrivaient au centre de Diekirch mais pour 2017, c'est devant la caserne grand-duc Jean après l'ascension du Härebierg que sera tracée la ligne d'arrivée (trois passages auront lieu à cet endroit).

L'ultime étape reliera Mersch à Luxembourg avec, comme en 2016, un final au Pabeierbierg, une côte que les coureurs devront franchir à quatre reprises.



Les étapes

Mercredi 31 mai: prologue à Luxembourg (2,14 km)

Jeudi 1er juin: 1re étape Luxembourg - Bascharage (172 km)

Vendredi 2 juin: 2e étape: Steinfort - Walferdange (178,4 km)

Samedi 3 juin: 3e étape Eschweiler/Wiltz - Diekirch (192,9 km)



Dimanche 4 juin: 4e étape Mersch - Luxembourg (174,6 km)

Les équipes

BMC, Cofidis, Fortuneo-Vital Concept, Wanty-Groupe Gobert, Roompot, Sport Vlaanderen-Bâloise, Nippo-Vini Fantini, WB Veranclassic Aqua Protect, Vérandas Willems-Crelan, Leopard, Differdange-Losch, Veloconcept, Armée de Terre, Lotto-Kern Haus