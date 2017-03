Après avoir réussi la meilleure campagne qualificative de son histoire, un nouveau cycle s’ouvre pour la sélection nationale U21, initié ce jeudi face à Malte en amical avec une victoire facile 5-0. Un doublé de Muratovic et des réalisations de Duriatti, Sinani et Skenderovic ont paraphé le succès des Lionceaux de Manu Cardoni.

Par Thibaut Goetz



Pas de révolution, ni sur le plan tactique, ni dans l’animation ce jeudi à Kehlen, puisque Manuel Cardoni aaligné une formation en 4-2-3-1 dans un match à sens unique (5-0), qui a vu les Maltais réduits à dix, pénalisant ainsi l’intérêt du match, ainsi qu’une… coupure de courant au stade Albert Berchem. Les Lionceaux ont affiché une très belle maîtrise collective, ainsi qu’une discipline et une rigueur défensives qui leur permet de signer une clean sheet. De bon augure avant de recevoir le Kazakhstan mardi à Oberkorn en éliminatoires de l'Euro 2019. Tour d’horizon.

GARDIEN DE BUT



Valentin Roulez est toujours dans la place. Et même si Mondercange traverse une saison délicate, Roulez demeure toujours le choix numéro un dans les cages des U21. Pas vraiment mis en danger, le portier s’est fendu d’une belle parade devant Beerman en première période. Andrea Amodio a fait son entrée en deuxième mi-temps et a dû trouver le temps long.

DÉFENSE

Exit les Mastrangelo, Vogel et autre Todorovic, tous atteints par la limite d’âge. Dans une défense à quatre face à Malte, Manuel Cardoni a aligné dans le couloir droit celui qui succède à Vogel au capitanat, Noé Ewert. Le couloir gauche est quant à lui tenu par Cédric Sacras. La charnière centrale est inédite, puisque Dublin se voit associer à Skenderovic. Très solides dans l’ensemble, les deux joueurs semblent déjà posséder quelques automatismes dans cet axe défensif. Un Skenderovic qui a montré une nouvelle palette de son talent en frappant un coup franc de toute beauté pour le 5-0. Mais la faible opposition offerte par Malte ce soir ne permet pas de faire un véritable bilan du quatuor défensif luxembourgeois.

En seconde période, Sacras a laissé sa place à Da Graca, auteur directement d’un centre décisif pour le 4-0 signé Sinani, Brandenburger a lui remplacé Ewert couloir droit.

MILIEU DE TERRAIN



Orphelins d’un Kevin Kerger dont la polyvalence, la justesse technique et la grinta avaient été les véritables moteurs du onze U21 lors de la précédente campagne, les Lionceaux vont devoir rapidement se trouver un nouveau leader. Et si Olivier Thill remplissait ce rôle? Positionné en tant que milieu droit, le Niederkornois a brillé encore une fois par ses centres et sa vision du jeu. Mais si on ne devait retenir qu’une chose concernant le milieu de terrain grand-ducal, c’est la superbe prestation de Jan Ostrowski. Impérial à la récupération aux côtés du revenant Duriatti, le Mayençois s’est montré très rassurant sur ses prises de balles et n’a pas non plus hésité à porter le danger vers l’avant. Duriatti s’est lui montré dans le rythme et a signé son retour dans le onze de départ d’une belle frappe du gauche des 20 mètres pour le 1-0, ainsi qu’un penalty obtenu. Seul bémol, un peu trop de précipitation parfois.



Superbe prestation de Jan Ostrowski (en rouge), impérial aà la récupération, ce jeudi contre Malte

Photo: Yann Hellers

Danel Sinani, dans un rôle de numéro 10, a distribué les bons ballons, trouvant souvent Muratovic dans la verticalité, tout comme le Dudelangeois Pinto, percutant dans son couloir gauche. Oliveira et Mersch ont fait leur apparition en deuxième période, ainsi que Bjelic et Prudhomme, complétant ainsi la large revue d’effectif opérée ce soir par Manou Cardoni.

ATTAQUE

Edvin Muratovic, aligné seul en pointe, a prouvé une nouvelle fois sa capacité à peser sur la défense adverse et aussi à pouvoir garder le ballon lorsqu’il est esseulé. Deux buts et un penalty provoqué à son actif.



RÉACTIONS

Aldin Skenderovic: «On n'a pas dormi»

Manuel Cardoni (sélectionneur): «Ca fait plaisir, mais il ne faut pas se tromper d'objectif. Il ne faut pas tomber dans la facilité, c'est ce que je vais dire aux garçons. Ce soir, on a essayé de créer du jeu, il faut qu'on trouve le juste milieu pour éviter de surjouer à certains moments. Mardi, il faudra prendre des points, et même si on a perdu de bons joueurs, il faut maintenant créer quelque chose avec les autres. Je regrette l'expulsion du joueur de Malte, cela a un peu tué le match, mais la victoire n'est pas déméritée, même si après l'heure de jeu le match est devenu un entraînement. Mais on a bien ouvert le jeu et su trouver les failles.»

Aldin Skenderovic (défenseur central): «Je me suis entraîné deux heures tout seul à tirer les coups francs! On a eu du respect pour Malte, on s'est bien battus, on n'a pas dormi ce soir. C'était un très bon match, ça met en confiance et il faudra jouer de la même façon contre le Kazakhstan mardi.»



Noé Ewert (n°2, en rouge), l'arrière-droit est le nouveau capitaine des Lionceaux

Photo: Yann Hellers

LA FICHE TECHNIQUE



Luxembourg U21 – Malte U21 5-0

Stade Albert Berchem à Kehlen, pelouse en bon état, arbitrage de M.Lambrechts (BEL) assisté de MM.Vanyzere et Hillaert. 518 spectateurs payants. Mi-temps: 2-0.

Evolution du score: 1-0 Duriatti (10e), 2-0 Muratovic (23e, s.p.), 3-0 Muratovic (47e, s.p.), 4-0 Sinani (57e), 5-0 Skenderovic (89e)

Corners: 6 (5+1) pour le Luxembourg; 0 pour Malte.

Aucun carton jaune.



Carton rouge: Borg (22e, faute sur Muratovic dans la surface).

LUXEMBOURG U21 (4-2-3-1): Roulez (46e Amodio); Ewert (cap.) (54e Brandenburger), Skenderovic, Dublin, Sacras (54e Da Graca); Duriatti (66e Bjelic), Ostrowski (60e, Oliveira); Thill (60e, Mersch), Sinani (66e Prudhomme) Couto Pinto; Muratovic.

Joueur non-utilisé: aucun.

Sélectionneur: Manuel Cardoni

MALTE U21 (4-1-4-1): Schranz (46e Galea); Borg, Micallef, Zammit Corbalan; Guillaumier; Scerri (46e Vella), Beeerman; Degabriele (cap.) (46e Grech) Mbong; Nwoko.

Joueurs non-utilisés: Friggieri, Muscat, Sansone et Juda.

Sélectionneur: Silvio Vella.