Professionnel depuis près de deux saisons à Waasland-Beveren (D1 belge), Laurent Jans (24 ans, 35 sélections) a pris une dimension supplémentaire au sein du Club Luxembourg. L'arrière-droit à la générosité offensive prononcée, qui avait dû sortir prématurément contre les Pays-Bas en novembre, aborde le match contre la France avec motivation et délectation.

Propos recueillis par Jean-François Colin

Laurent, comment appréhendez-vous ce match de prestige contre la France, samedi (20h45) au stade Josy Barthel?

C'est évidemment un tout gros rendez-vous, tant pour les professionnels du groupe, que pour ceux qui évoluent au Luxembourg. Nous sommes tous motivés et concentrés à 100%. C'est le genre de match que tout footballeur veut jouer, dans un stade comble, devant toute la famille et les amis. Je ne redoute pas de devoir affronter un Payet, ou un Dembelé ou un Mbappé. Ils ont bien sûr d'immenses qualités, mais je m'y suis préparé. Et ce n'est pas la première fois que je vais me frotter à des grands noms du football, nous avons déjà affronté des grandes nations, comme le Portugal avec Cristiano Ronaldo, ou les Pays-Bas avec Arjen Robben. Ce sont des joueurs exceptionnels.

Quelle sera la clé du match?

Défensivement, nous devrons former un bloc, et nous montrer costauds dans les duels, car si on perd les duels, alors sur les deuxièmes ballons, cela va tout de suite s'avérer plus compliqué pour nous. Il faudra tenir le 0-0, puis tabler sur une contre-attaque. Si la moindre possibilité de contre-attaque rapide se présente, il faudra la jouer à 100%. Mais avant tout, je le répète, nous devrons nous montrer costauds défensivement.

Justement, vous qui êtes un arrière latéral volontiers porté vers l'avant, n'allez-vous pas être bridé dans ce genre de match?

L'entraîneur ne m'interdit pas d'aller vers l'avant. Sûrement pas. Mais bon, demain (lisez: samedi), ce sera un match un peu particulier, où mon rôle premier sera de bien défendre et de bloquer mon couloir, Puis après, il faudra voir. Tout dépendra du début de match. A ce moment-là, je jaugerai la situation. C'est plus facile si toute l'équipe est bien dans le match, joue bien. Mais si je constate qu'il y a trop de problèmes, alors je resterai derrière. Mais mon expérience de professionnel m'a apporté plus de confiance, et cela m'aide à coup sûr dans un match comme celui contre la France.

Que pensez-vous du jeune Kylian Mbappé, qui pourrait fêter sa première sélection et se retrouver dans vos parages sur le terrain?

Un jeune comme lui peut se poser beaucoup de questions, car il ne peut pas rater sa première sélection. Tous les regards seront braqués sur lui. Cela peut engendrer du doute chez un jeune joueur. Il faut voir comment il va gérer tout cela, je n'en sais rien. Mais que ce soit Mbappé, Payet ou Dembelé, il faudra être prêt!

Pensez-vous au fait que le Luxembourg a une occasion de marquer l'Histoire du football en forgeant un bon résultat?

Non, on ne pense pas du tout à cela. Je pense juste à prendre du plaisir sur le terrain, dans un pareil gros match. Mais ce sera très difficile, et cela, ce n'est pas seulement contre les grandes nations comme la France. Je me souviens qu'en Biélorussie, j'avais beaucoup souffert sur le terrain. Et pourtant ce n'était "que" la Biélorussie.