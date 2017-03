Le Samba 7 ALSS et le FCD03 ont validé leur classement à l'issue de la phase classique du championnat. Dans le bas de tableau, Bettendorf et le RAF se sont donnés un peu d’air alors que Feulen se retrouve à la dernière place.

Par Stéphane Guillaume

Le Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn est assuré de terminer à la première place de cette phase classique avec cette victoire face à l'US Esch (4-2). Les visiteurs ont tenté d’ennuyer leur opposant un maximum avec un schéma plus défensif, Esch menait 0-1 mais l’ALSS a renversé la vapeur (2-1) avant de conforter son succès dans les vingt dernières minutes avec deux nouveaux buts.



Le coach des gardiens Julien Mantovanelli souligne la bonne réactivité du groupe après le premier but encaissé: «On arrive dans des matchs qui s’avèrent décisifs, chaque équipe donne le maximum. On a eu une bonne réaction après le premier but eschois. Le match s'est joué sur nos deux derniers buts. Par la suite, les joueurs ont su gérer jusqu’à la fin.»

Victorieux de l'US Esch, Wilson Andrade et le Samba 7 ALSS Futsal sont assurés de finir la saison régulière à la première place.

Photo: Stéphane Guillaume

Battue 1-5 par Differdange 03, l'Amicale Clervaux Futsal a loupé le coche et n'est pas parvenue à s'emparer de la troisième place. Le FCD03, qui est assuré de terminer deuxième, a fait preuve de patience face au bloc adverse, ce n'était que 0-1 à la pause. Puis des brèches se sont formées (0-3) et la la révolte clervalloise a été vaine (1-3). Les visiteuirs ont fait la différence au cours de de la seconde période.

«Durant la première mi-temps, on n'a pas laisser jouer Differdange. La réussite n'était pas de notre coté car on s’est créé quelques occasions sans en profiter. A la pause, tout le groupe avait le sentiment qu'on pouvait gagner ce match mais deux décisions arbitrales ont été en notre défaveur avec deux buts annulés alors que le score était de 1-3. Selon mois, ces buts ont été injustement annulés», estime le capitaine des Nordistes Antonio Ferreira.

Le RAF Differdange, qui enregistre un deuxième succès consécutif face à un décevant FC Nordstad (7-4), se donne un peu d’air au classement. Pourtant, les événements ne se sont pas toujours bien enchaînés pour les Differdangeois qui étaient menés à la pause (1-2). Par la suite, le score est passé de 5-2 à 5-4 avant que le RAF ne signe une fin de match impressionnante. «L'équipe est dans une bonne dynamique, on doit continuer dans ce sens», se réjouit le président Paulo Aguiar.

Dans le bas du classement, le Futsal Wilwerwiltz a pris la mesure des Golden Crows (6-12). Une défaite synonyme de dernière place pour Feulen. Les visiteurs étaient déjà devant à la pause (3-5). Le meilleur buteur du championnat, Miguel da Silva, s’est mué en passeur avec un but mais surtout six passes décisives à son actif. Une défaite logique selon l’entraîneur de Feulen Michel Duarte: «Nous avons souffert physiquement tout au long du match. Nous avions aligné huit joueurs en sachant que ce serait très difficile de jouer Wilwerwiltz. Nous perdons très tôt pendant la rencontre notre capitaine Texeira pour le reste de la saison sans doute (double carton jaune) et Micael Freitas s'est blessé. Nous avons coulé avant la mi-temps pour ne plus jamais refaire surface».

Enfin le FC Bettendorf a battu l’AS Sparta Dudelange (3-4), une victoire qui permet aux Nordistes de se hisser à la cinquième place du général alors que les Dudelangeois occupent actuellement une place de barragiste.

La réaction d'Andréa Spigarelli, vice-président du Dudelange



Le point

RAF Differdange - FC Nordstad 7-4

Amicale Clervaux Futsal - FC Differdange 03 1-5

Golden Crows Feulen - Futsal Wilwerwiltz 6-12

Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn - Futsal US Esch 4-2

AS Sparta Dudelange - FC Bettendorf 3-4

13e journée de Ligue 2



58 Latdevils Garnich - Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn II 11-5

FC Wiltz 71 - Racing FC Union Luxembourg 3-10

Futsal All Stars Colmar-Berg - Amicale Clervaux Futsal II 25-4