Le FC Metz s’en va défier l’ogre Monaco ce samedi (20h), sans pression et avec un effectif qui commence à avoir de l’allure. Diagne devrait retrouver un groupe qui avait explosé lors de la première manche à Saint-Symphorien (0-7). Luc Sonor, fidèle au cœur grenat et monégasque, rend hommage à Philippe Hinschberger.

Par Hervé Kuc



Luc, que pensez-vous de l’équipe de Monaco (1re, 55 points)?

En tout premier lieu, je dois avouer que Monaco-Metz constitue une belle affiche de cette journée de championnat. Monaco possède une confiance absolue, ne montre aucune pression à chacune de ses prestations et ses joueurs évoluent d’une manière libérée: les buts tombent sans arrêt même lorsque l’équipe n’est pas dans un bon jour. Si les Monégasques ne décrochent pas le titre cette année, je ne comprendrais plus grand-chose au football.

Quelle est la force principale de l’équipe princière?

On parle souvent de la paire Matuidi-Thiago Motta du PSG, mais moi j’estime que le duo du milieu de terrain formé par Fabinho et Bakayoko est extraordinaire. On évoque également souvent l’attaque monégasque, mais la défense est très bonne: Glik, Sidibé et Mendy, c’est du solide. C’est un groupe sérieux, complet et qui est prêt à jouer sur plusieurs tableaux.

Le FC Metz a-t-il les moyens de réussir une grande performance face à cet adversaire impressionnant?

Oui, Metz peut tout à fait aller y grappiller un point. Je connais bien Philippe Hinschberger, il ne va pas faire jouer son équipe de manière trop défensive. Ce n’est pas son style! La venue de Diabaté fait un bien fou aux Messins et le jeune Sarr possède de belles qualités. J’ai l’impression que depuis les incidents survenus lors de Metz-Lyon, les garçons ont resserré les liens et qu’une sorte de révolte prévaut dans les rangs. Récemment, face à l’OM, j’avais dit que Metz pouvait prendre un point, ils ont fait bien mieux et viennent de confirmer face à Dijon. C’est super, j’adore les Messins et ce club.

Philippe Hinschberger est toujours en place malgré un mois de décembre catastrophique…

Et c’est totalement mérité: Philippe est un amoureux du FC Metz, je ne l’aurais jamais vu entraîneur mais plutôt chanteur. Il a acquis de l’expérience, il n’a pas jeté l’éponge alors que le mois de décembre a été très éprouvant pour lui. Je lui envoie souvent des SMS d’encouragement. Il est très intelligent, ne manie pas la langue de bois et je l’admire! C’est un passionné et je souhaite qu’il signe un long bail avec le FC Metz. Qui mieux que lui connait la maison grenat?

C’est l’heure du pronostic. Jetez-vous à l’eau!

Mon cœur est partagé, et je l’ai dit, les Messins peuvent venir prendre un point. Mais, de l’autre côté, Monaco possède un tel potentiel! Et la lutte pour le titre commence à faire rage, alors les hommes de Léonardo Jardim ne peuvent se permettre de laisser filer des unités à domicile. J’adore Philipe Hinschberger et tous les Messins, mais vous comprendrez que j’opte pour une certaine logique: un succès de Monaco.

L’enjeu de la rencontre. Le FC Metz (12e, 27 points) vient de s’offrir deux succès de rang, face à l’OM (1-0) et devant Dijon (2-1), qui lui permettent d’y voir un peu mieux sans pour autant fanfaronner. Car, à Monaco (1er, 55 points) ce samedi, le onze grenat va devoir afficher un visage solide et solidaire pour contrer une équipe sacrément princière qui affiche 17 succès après 24 journées de L1, 70 buts inscrits et un effectif taillé pour les hautes altitudes. La grande classe européenne.



A l’aller (8e journée, 1er octobre), les Monégasques avaient fessé les Mosellans (7-0) qui avaient alors vécu l’enfer jusqu’à Noël. Le début d’une dégringolade sévère. Mais, la vaillance, le courage et la ténacité sont au rendez-vous, côté grenat, depuis le début d’année 2017. Les hommes de Philippe Hinschberger s’en vont donc sur le rocher sans aucune pression défier une équipe qui, selon l’aveu même de l’entraîneur Leonardo Jardim est «fatiguée et c’est à moi de faire une bonne gestion du groupe actuel. Sidibé et Germain sont touchés mais notre objectif est de battre Metz ce samedi.» Le FC Metz est à nouveau prévenu: Monaco est affamé.

Le groupe probable: Didillon et Oberhauser; Balliu (?), Rivierez, Falette, Milan, Bisevac, Assou-Ekotto; Diagne, Philipps, Doukouré (?), Jouffre, Sarr, Cohade (?), Nguette; Diabaté, Erding, Vion.

Le «prono» de la rédaction. Face à la meilleure équipe actuelle du championnat de France de Ligue 1, les hommes de Philippe Hinschherger vont avoir du mal à s’en sortir. A Metz, le moral est là, l’esprit et la volonté également, mais la puissance monégasque est impressionnante. Notre pronostic: 2 à 0 en faveur de Monaco…ou une énorme surprise.