Il n’y a pas eu de miracle pour le Luxembourg face à la République tchèque (3-26). Cette quatrième défaite condamne les Lions à la dernière place de leur groupe de Conférence 1 Nord et à un retour à l’échelon inférieur la saison prochaine.

Par Thibaut Goetz

Cet affrontement promettait d’être déséquilibré entre la République tchèque leader de cette poule après trois victoires en autant de match et le Luxembourg qui présente lui un bilan diamétralement opposé, mais qui conserve un espoir infime de se maintenir avant la rencontre. Esprit rugby et problème de sono oblige, les deux équipes sont contraintes de chanter leur hymne national a cappella.

Très bonne entame de match des Lions qui mettent d’emblée la pression sur leur adversaire, avant que les Tchèques ne parviennent à trouver une belle touche dans les 22 mètres luxembourgeois. La première phase d’occupation des visiteurs se solde par un premier essai quand Loutocky aplatit (0-5, 8e) et Forst transforme (0-7, 9e). Réaction immédiate du Luxembourg avec la pénalité de Dozin (3-7, 10e).

La République tchèque va ensuite mettre au défi physique les locaux, avec un groupé pénétrant qui termine dans l’en-but grâce à Jursik (3-12, 13e). Cette fois Forst manque la transformation. Coup dur pour les Lions ensuite puisque leur capitaine Saman Rezapour doit quitter la pelouse sur blessure, remplacé par Bouobda Nzali. Le premier acte se termine à 14 pour les Tchèques, après l’exclusion temporaire de Havel pour un geste dangereux. Mais le temps additionnel n’en finit plus et le Luxembourg laisse passer Mara en force: troisième essai tchèque (3-17, 47e), s’en suit la transformation de Loutocky (3-19, 48e).

Romain Kimmel survole la remise en touche.

Photo: Stéphane Guillaume

La touche, point positif du match

A la reprise, le Luxembourg est tout proche de son premier essai du match mais le ballon est perdu à quelques centimètres de la ligne d’en-but. Décision sévère de l’arbitre anglais du match pour le quatrième essai tchèque puisque, après une mêlée, il accorde un essai de pénalité aux visiteurs (3-24, 59e) que Loutocky transforme (3-26, 60e).

Nouvel essai de pénalité tchèque dans les dernières minutes (3-31, 79e), et nouvelle transformation de Loutocky (3-33, 80e). Le Luxembourg s’incline finalement mais n’a pas à rougir de ce match face à une nation située trente places devant elle au ranking IRB. Cette saison en Conférence 1 se termine donc par une relégation à l’échelon inférieur, mais ces quatre matches disputés seront sans doute plein d’enseignements pour Jonathan Flynn et son staff.

Gareth Geoffreys à la relance.

Photo: Stéphane Guillaume

Luxembourg - République tchèque 3-33

Stade Josy Barthel, temps pluvieux, pelouse correcte, arbitrage de M.Maxwell-Keys (ANG), 1.100 spectateurs payants. Mi-temps: 3-19.

Evolution du score : 0-5 Loutocky (essai, 8e), 0-7 Forst (transformation, 9e), 3-7 Dozin (pénalité, 10e), 3-12 Jursik (essai, 13e), 3-17 Mara (essai, 47e), 3-19 Loutocky (48e), 3-24 (essai de pénalité, 59e), 3-26 Loutocky (transformation, 60e), 3-31 (essai de pénalité, 79e), 3-33 Loutocky (transformation, 80e).

Cartons jaune : Havel (31e, jeu dangereux).

LUXEMBOURG: 1.Blanchet 2.Dee 3.Rezapour (cap.) 4.Schaap 5.Colsen 6.Vert 7.Kimmel 8.Kremer 9.Geoffreys 10.Dozin 11.Stone 12.Logier 13.Ketema 14. Vimond 15.Keane

Remplaçants : Marcus, Lux, Poulet, Remedi, Bouobda Nzali, Dennis, Calmont, Timmermans.

Entraîneur : Jonathan Flynn.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE: 1.Prusa 2.Drimal 3.Elis 4.Frank 5.Voves (cap.) 6.Mara 7.Havel 8.Loutocky 9.Simak 10.Jursik 11.Forst 12.Pantucek 13.Kovai 14.Schlanger 15.Cizek

Remplaçants : Benda, Hodek, Olbrich, Hosek, Kohout, Kucera, Soural.

Entraîneur : Tomasz Putra.

Réactions

Hugues Bouobda Nzali: «On s'est battu, c'était compliqué cette poule. On s'attendait à un match difficile contre les leaders, c'était une belle opposition et nous n'avons pas à rougir. Les essais de pénalité sont sévères et ça nous a mis dans le jus. On sort grandi de cette saison et il faut qu'on continue sur cette dynamique».

Jonathan Flynn (coach): «Un peu de regret, il y avait la place pour marquer, on savait que ce serait dur. On avait la pression et c'est dur de prendre les bonnes décisions dans ces cas-là. Si on ne prend pas cet essai en fin de première mi-temps ça peut tout changer. C'est la meilleure équipe que nous avons rencontrée et je pense que c'est notre meilleur match».

Jonathan Flynn, le coach luxembourgeois.

Photo: Stéphane Guillaume