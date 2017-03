Le Victoria Rosport et le Progrès ont partagé l'enjeu samedi. Un résultat qui ne fait l'affaire d'aucune des deux formations avec au final énormément de regrets des deux côtés.



Par Thomas Fullenwarth

Pourquoi le Victoria, lanterne rouge, a-t-il dominé le 4e de BGL Ligue?

Les locaux démarraient le match par la meilleure des manières, profitant du manque d’agressivité de leurs adversaires dans les premiers duels, en ouvrant le score. Arrivé lancé au second poteau, Weirich plaçait une tête croisée suite à un excellent centre tendu. Malgré ce but rapide, les deux équipes n’ont pas modifié leur plan de jeu. On aurait pu penser que le Victoria allait déjà reculer et le Progrès balancer de longs ballons, mais il n’en fut rien.

Le coach René Roller avait mis en place un système en 4-2-1-3. Avec deux joueurs restant automatiquement devant la défense centrale, les latéraux avaient pour mission de jouer très haut, permettant à leurs ailiers (Weirich et Kasel) de rentrer dans l’axe et de finir à trois attaquants dans la surface de réparation adverse.

Cela a mis à mal le système défensif de Paolo Amodio en 4-1-4-1. Garos, placé en sentinelle devant sa défense, sortait régulièrement sur un côté afin de compenser le non-repli défensif de Menaï et S. Thill. Valente, placé entre les milieux et défenseurs adverses, se retrouvait donc seul et avait tout le loisir de décaler son ballon, de tenter la passe décisive, voire même de frapper au but avec bonheur (2-0, 52e).



Offensivement, le plan était bien rodé mais mis à mal par quelques parades de Flauss. Défensivement, les locaux ont souvent été pris de vitesse par le jeu rapide du Progrès. L'état d’esprit agressif de Rosport, marque de fabrique du club, lui a finalement permis de ne pas sembler en réel danger. Il aura fallu une seule erreur du gardien, lobé sur sa ligne par un coup franc d’Olivier Thill, pour relancer des visiteurs mal embarqués. Une période de flottement fatale puisque, deux minutes plus tard, un centre de Poinsignon passait sous la chaussure d’un des irréprochables défenseurs du Victoria pour arriver jusqu’à Bors qui poussait le ballon au fond des filets. Un scénario souvent propre aux équipes de bas de tableau.

Olivier Thill à la relance sous les yeux de Raphael de Sousa. Mené 0-2, le Progrès a eu les ressources mentales et techniques pour revenir à 2-2,

Photo: Yann Hellers

Pourquoi le coaching de Paolo Amodio a-t-il fait la différence?

Encaisser un but d’entrée de jeu n’est pas vraiment agréable pour un entraîneur. Malgré cela, Paolo Amodio n’a jamais semblé paniquer sur son banc. Plutôt observateur, laissant même le soin à Bouzid (sur le banc de touche, genou strapé) de motiver ses coéquipiers à pleine voix. Souvent en discussion avec son adjoint, et observant le fait qu’il manquait toujours un détail à son équipe pour égaliser, le coach de Niederkorn a pris le risque d’effectuer deux changements à la mi-temps.

Menaï, peu en vue, laissait sa place à Poinsignon, soit un remplacement poste pour poste. Amodio décidait de passer en 4-4-2 avec la sortie de Garos au profit de Bors placé en deuxième attaquant pour épauler Laurent trop peu utilisé par ses coéquipiers. Mais une fois de plus, Valente encore plus libre après la sortie de Garos, doublait la mise et enfonçait un peu plus le Progrès.

Malgré cela, Amodio n’a mis que huit minutes pour réagir et s’adapter. Il a remplacé Mastrangelo (arrière droit) par Fiorani et il a mis en place un nouveau système en 3-4-3, beaucoup plus offensif. D’un côté, et même si cela était un peu décousu, le Progrès a fait reculer le Victoria avec la suite que l’on connaît, égalisant par un joueur entrant (Bors, 84e).



De l’autre côté, Amodio peut remercier son défenseur Ferino qui a tenu à lui tout seul Karapetian, palliant ainsi les difficultés de Soares et la nervosité croissante de Ramdedovic, ses coéquipiers défensifs. Il est rare, en BGL Ligue, de voir autant de choix tactiques effectués par un coach (payants ou non) et, dans ce cas, cela méritait d’être souligné.

Le Progrès est-il trop ambitieux dans le jeu au détriment de l’efficacité?

Il est souvent intéressant d’observer un match des tribunes. Pas seulement pour le point de vue, mais aussi pour écouter les spectateurs. Et l’on a pu se rendre compte que la frustration se trouvait également du côté des supporters du Progrès. Les Jaune et Noir ont fait le choix de toujours tenter de revenir au score par le jeu et de ne jamais lancer de grands ballons vers l’avant. Mais on peut penser que, sans ce coup du sort et ce lob de Thill, jamais la solution n’aurait été trouvée.

Ce choix n’a pas été compris par les supporters visiteurs qui constataient que les joueurs de Rosport «en voulaient plus que leurs joueurs». Certains comparant même leur Progrès à «une équipe de stars» (des propos tenus alors que les visiteurs étaient menés 2-0). Il est malgré tout agréable d’assister à ce type de match. De belles phases de jeu, du rythme, de l’ambition et au final: un vrai projet de jeu. Cela change quelque peu de la plupart des équipes du haut de tableau qui misent de plus en plus sur un jeu direct provoquant à la longue l’usure de l'adversaire.



Nous pourrions poser la même question pour le Victoria Rosport qui, malgré son besoin de points, est resté dans la prise de risque offensive préférant attaquer au lieu de placer un bus devant son but. Les deux équipes ont donc apporté beaucoup d’émotions aux supporters des deux camps et c’est aussi cela que ces derniers viennent chercher.

Alexandre Karapetian a pesé sur l'arrière-garde du Progrès.

Photo: Yann Hellers

Les Tops

Les frères Thill: une complicité qui leur a permis d’être les dynamiteurs du jeu du Progrès.

Paolo Amodio: ses choix ont changé le match et ont compensé deux buts encaissés lors du début de chaque mi-temps.



Alexandre Karapetian: il a capté l’attention de la défense du Progrès, ce qui a constamment créé des espaces pour ses coéquipiers.

Les Flops

Davis Soares: le défenseur le plus en difficulté dans les duels mais aussi dans les relances.

Rémy Laurent: trop peu d’occasions, il a trop peu pesé sur la défense centrale du Victoria.

Niklas Bürger: malgré de belles parades, il se fait lober sur la ligne par un coup franc de 40 mètres. Une erreur qui relance le Progrès et qui coûte les 3 points à son équipe.