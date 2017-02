C'est la reprise! Après deux mois d'hibernation la BGL Ligue faisait son retour au Jos Haupert et Differdange a pris le dessus sur son voisin du Progrès (1-2) grâce à un doublé d'Er Rafik. Le FCD03 prend donc provisoirement seul les commandes du championnat avant les rencontres de ce dimanche.



Par Thibaut Goetz



Le match. Paulo Amodio choisit d'aligner d'entrée ses deux recrues allemandes du mercato hivernal, Watzka et Bors, mais choisit avant le coup d'envoi de laisser Rémy Laurent sur le banc. C'est donc le jeune Valerio Barbaro qui fait son entrée dans le onze de départ. Les deux équipes mettent d'emblée du rythme dans cette partie, et sur un contre éclair Er Rafik est tout proche d'ouvrir la marque mais le ballon vient mourir à la base du montant gauche de Flauss (9e). Même chose pour Caron quelques minutes plus tard (13e). Le Progrès réagit mais la tête de Watzka est trop timide (23e). Les locaux offrent ensuite une belle séquence de jeu mais la frappe de Bors puis la reprise acrobatique de Séba Thill n'inquiètent pas outre mesure la défense differdangeoise.

A la pause Hamzaoui, nouveau venu dans la Cité du Fer remplace Caron. Du côté niederkornois Fiorani doit renoncer et Mastrangelo le supplée. Differdange pousse dans l'entame du second acte sans parvenir à se montrer réellement dangereux. Mais sur un corner venu de la gauche Er Rafik parvient à tromper en deux temps un Flauss qui pensait avoir fait le plus dur, mais c'était sans compter sur la réussite d'un Er Rafik marquant dans un trou de souris (62e). Bors est tout près d'égaliser mais sa frappe est trop décroisée (68e). Cet honneur reviendra à Rémy Laurent après une première tentative manquée de Bors (76e).



Malheureusement pour les locaux, Ramdedovic va concéder une faute sur May en plein milieu de la surface de réparation. Penalty logique et Er Rafik ne se fait pas prier pour transformer l'offrande (82e). Le double buteur du jour est ensuite expulsé pour un coup de colère après avoir subi une faute de Ferino. Differdange termine à dix ce derby mais les joueurs de Carzaniga peuvent se féliciter de figurer ce soir en tête du championnat.

La note. 12/20. Parti sur de bonnes bases, le derby est ensuite retombé dans une certaine monotonie en fin de première période. Differdange entre mieux en seconde période que le Progrès et impose sa loi. Forcé de recoller au score le Progrès a ensuite haussé le ton pour parvenir à égaliser avant de se faire piéger.

Le fait du match. Malheureux Ramdedovic. Le Progrès pensait avoir fait le plus dur en égalisant. Mais la vivacité d'un Andy May tout juste entré en jeu a fait commettre l'irréparable au milieu de terrain local. Une issue dommageable pour le milieu du Progrès qui réalisait pourtant cet après-midi une prestation solide.

L'homme du match. Er Rafik. En signant ses douzième et treizième réalisations en quatorze matchs, l'attaquant du FCD03 a permis à son équipe non seulement de battre son voisin mais aussi de prendre provisoirement les commandes de la BGL Ligue. Suffisant pour lui pardonner son expulsion suite à un coup de colère en fin de match.

Valerio Barbaro dépassé par Mathias Jänisch.

Photo: Yann Hellers

FC Progrès Niederkorn - FC Differdange 03 1-2

Stade Jos Haupert, pelouse en bon état, arbitrage de M. Pires assisté de MM. Da Costa et Da Silva, 1.820 spectateurs payants. Mi-temps: 0-0.

Evolution du score: 0-1 Er Rafik (62e), 1-1 Laurent (76e), 1-2 Er Rafik (82e, s.p.)

Corners: 2 (2+0) pour le Progrès, 9 (5+4) pour le FCD03.

Cartons jaunes: Ramdedovic (80e, faute sur May) pour le Progrès; Caron (22e) faute sur Lafon et Siebenaler (90+2) pour Differdange.

Carton rouge: Er Rafik (82e, bousculade).

PROGRES: Flauss; Fiorani (49e Mastrangelo), Ferino, Bouzid (cap.) Lafon; Barbaro (59e Laurent), S. Thill, Ramdedovic, O. Thill (84e Borges); Watzka, Bors.

Joueurs non utilisés: Machado et Soares.

Entraîneur: Paulo Amodio.

FC DIFFERDANGE: Weber; Franzoni, Siebenaler, Vandenbroeck, Jänisch (cap.); Holter (73e May), Fleurival; Caron (46e Hamzaoui), Bettmer (64e, Bastos), Almeida; Er Rafik.

Joueurs non utilisés: Schaab et Rodrigues.

Entraîneur : Pascal Carzaniga

Pascal Carzaniga : "Un vrai derby! En première mi-temps on était bien, Niederkorn a réussi à équilibrer les débats sans pratiquer un beau football. On a eu les occasions les plus franches et ensuite en deuxième mi-temps on a vu un meilleur Differdange. On s'est adapté, notre système a évolué et on les a mis plus en difficulté. On avait l'avantage, Niederkorn revient sur une de leurs très rares occasions. Et c'est la preuve que Differdange a un gros caractère car même dans un derby compliqué à l’extérieur on réussit à trouver la faille."



Sébastien Flauss: "Malheureusement l'issue ne nous est pas favorable. C'était un beau match on ne méritait pas de perdre il y a de la frustration. Après le penalty si l'arbitre leur donne celui-là il peut nous en donner un aussi. Sur le premier but j'arrive encore à le bloquer mais c'est un renard et ça restera un renard."