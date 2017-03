Auteur d’une reprise 2017 catastrophique, ce qui a poussé le coach Samy Smaili vers la sortie, le RFCUL recevait un Titus Pétange en quête de rachat après sa défaite surprise contre le RM Hamm Benfica, le week-end dernier. Mission accomplie pour les Pétangeois qui laissent le club de la capitale se rapprocher dangereusement de la ligne rouge.

Par Thomas Fullenwarth

Le Racing est-il parti de trop loin pour espérer quoi que ce soit?

Après une semaine difficile, le Racing semblait se présenter avec les meilleures intentions du monde pour tenter de sortir la tête de l’eau et se donner un peu d’air par rapport à la zone des équipes relégables. Le coach Philippe Ciancanelli n’a pas cherché à révolutionner les choses et présentait une formation en 4-2-3-1. Devant une défense à 4 et 2 milieux récupérateurs, les clefs du jeu étaient données à Sinani positionné en numéro 10. Son rôle était de servir les ailiers Osmanovic et Amessan. Jahier étant seul attaquant de pointe.

Ce que le staff du RFCUL n’avait pas prévu, ce sont les erreurs défensives de son groupe au cours des vingt premières minutes. Des fautes incroyables pour une équipe qui n’avait pas besoin de cela. Ces vingt minutes ont été marquées par le naufrage de Da Graca qui, de par ses erreurs de placement, a laissé Abreu faire la différence et servir sur un plateau Bernhardt, oublié par une charnière centrale obnubilée par le ballon (0-1, 6e). Cette défense locale, pourtant en supériorité numérique, s'est montrée incapable de garder les attaquants adverses au marquage sur un coup franc balancé dans la surface de réparation. Des largesses défensives qui ont permis à Bojic de fusiller le pauvre Goncalves Martins (0-2, 15e).



Des erreurs qui résultent d'un manque de leadership et de maturité défensive. Logiquement sanctionné, Da Graca a cédé sa place à Schreiner (21e) qui prenait place comme milieu droit. Nouidra se retrouvait latéral gauche, Osmanovic passait en numéro 10 alors que Sinani redescendait d’un cran. C’est à ce moment que ce dernier a enfin pris à son compte le jeu de son équipe.



En allant chercher le ballon dans les pieds de ses défenseurs, il a pu apporter la vitesse qui manquait à l'équipe locale en reconversion offensive. On a pu sentir une vraie complicité avec Osmanovic qui était recherché en priorité par le n°9 du RFCUL. De nombreux décalages ont été faits et c’est à ce moment que le Racing a pris le dessus sur l'Union Titus Pétange. Malheureusement pour les locaux, le score était déjà de 0-2 en faveur des visiteurs. Pour les joueurs de la capitale, l’inefficacité offensive a remplacé l’inefficacité défensive.

Filip Bojic a mis à profit les erreurs de la défense du Racing pour doubler l'avance du Titus Pétange en première période.

Photo: Christian Kemp

Le score reflète-t-il réellement la domination du Titus Pétange?

Rien de nouveau, la force de Pétange reste son bloc équipe avec un collectif très soudé, laissant peu d’espace entre les lignes. Il est toujours intéressant et très rare d’observer onze joueurs d’une équipe participer au jeu défensif. Après un début de match parfait, les Pétangeois se sont pourtant retrouvés plus en difficulté jusqu’à l’heure de jeu. La raison? La gestion du cas Sinani.

A 2-0, on a senti un relâchement évitable mais néanmoins logique des quatre éléments offensifs du Titus. Ils participaient de moins en moins au travail de pressing qui empêchait jusque-là les relances de leurs adversaires. Sinani récupérant le cuir dans son camp pour lancer les attaques du Racing, c’est Handzic qui, à chaque fois, a dû sortir de son bloc pour défendre sur le milieu de terrain des Bleu et Blanc. C’est ce décalage qui a souvent permis à Sinani de trouver Osmanovic entre les lignes.

Cette rapide projection vers l’avant a souvent apporté le danger dans le camp pétangeois. Mais les visiteurs sont sortis indemnes de leurs moments faibles en faisant preuve d’une vraie solidarité. Ils ont ainsi découragé un Racing qui s'est transformé petit à petit en une somme d’individualités, en le punissant à deux reprises (et un nombre important d’occasions ratées). Une sanction signée Abreu qui s'est montré très performant en utilisant à merveille le couloir laissé libre par Nouidra. Le meneur de jeu des promus en a d’ailleurs montré assez à Luc Holtz puisqu'il a pu aller se réchauffer quinze minutes avant le coup de sifflet final.

L’éviction de Smaili, l’arbre qui cache la forêt?

Grand absent ce dimanche, Romain Ruffier soulignait que si le coach Smaili «n’avait pas su travailler avec les cadres de son groupe», la faute revient surtout à la mauvaise attitude de l’ensemble des joueurs. Ce dimanche, on a pu observer des attitudes qu’aucun coach au monde ne pourrait corriger. Comme évoqué, le manque de leadership au sein du Racing s’est traduit par un manque de révolte. Aucun membre du staff, aucun joueur n’a pris les choses en mains dans les moments difficiles comme dans les temps forts.

Après chaque arrêt de jeu (blessures, changements tactiques,… ), les joueurs du RFCUL ont automatiquement connu un moment de flottement, ils semblaient perdus sur le terrain. C’est dans ces moments qu’un vrai leader peu réduire ce temps de latence qui s'est terminé automatiquement par une occasion franche pour les Pétangeois. Sur un terrain difficile, laissant peu de place au jeu, l’état d’esprit était la clef de ce match. Et sur ce plan-là, Pétange a dépassé le Racing.

Chaque perte de balle, chaque erreur technique est pardonnable. Ce qui ne l’est pas, c’est de ne pas participer à la récupération du ballon. Un cas trop souvent observé du côté des joueurs de la capitale.

Danel Sinani à la relance. Une des trop rares satisfactions du match du côté du club de la capitale.

Photo: Christian Kemp

Les Tops

Artur Abreu: deux passes décisives, il a constamment fait la différence sur son côté droit.

Danel Sinani: leader technique, il a été la base de toutes les attaques dangereuses de son équipe.

Kenan Handzic: a pallié les approximations défensives de ses attaquants. Justement récompensé par un but.

Les Flops



Yannick Da Graça: vingt minutes de jeu en guise de calvaire. Fautif sur le premier but.

Gautier Bernardelli: un marquage large et un manque de vitesse. Remplacé pour cause de chaussure trouée…

Julien Jahier: trop esseulé, un match difficile pour lui. Trop râleur, il aurait pu apporter autre chose à ses jeunes coéquipiers.