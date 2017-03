(ER) - Nacer Bouhanni (Cofidis) a remporté ce jeudi la quatrième étape du 97e Tour de Catalogne (World Tour) disputée entre Llivia et Igualada. Tejay Van Garderen (BMC) a conservé son maillot de leader.

L'étape a été raccourcie en raison de la neige et du froid. Le peloton devait s'élancer depuis Llivia, mais le départ a finalement été donné 58 km plus loin. La neige étant tombée sur le village de Llivia, situé à 1.170 m d'altitude.

Longue de 130 km, cette étape a été animée et s'est finalement conclue au sprint. Battu lors de la 1re étape par l'Italien Davide Cimolai (FDJ), le sprinter français a pris sa revanche et signé sa deuxième victoire de la saison. Cimolai et Daryl Impey (Orica) complètent le podium.



Il s'agit du second succès cette saison pour le Français âgé de 26 ans, après la Nokere Koerse du 15 mars. Bouhanni a su le mieux gérer les conditions de course particulières. L'étape, longue à la base de 194,3 km, a en effet dû être raccourcie de 57,4 km à cause de la neige qui tombait au départ de Llivia.

Les ténors du général n'ont pas non plus été perturbés par la météo. Le Top 10 reste inchangé, avec à sa tête Tejay Van Garderen (BMC), qui compte 41 secondes d'avance sur son coéquipier espagnol Samuel Sanchez, et 44 sur le Britannique Geraint Thomas (Sky). L'Espagnol Alejandro Valverde, vainqueur de la 3e étape mercredi, demeure en embuscade, quatrième à 45 secondes.

Retardé, Ben Gastauer (AG2R-La Mondiale) a franchi la ligne à la 131e place, à 2'36", tandis qu'au classement général, le Luxembourgeois pointe au 77e rang, à 17'23" de Van Garderen.



Ce vendredi, la 5e étape, longue de 182 km entre Valls et Lo Port, risque de faire bouger les lignes au classement, avec une arrivée prévue au sommet du port de Tortosa, au dénivelé moyen de 9%.



Tour de Normandie: victoire de Jules, Wirtgen 53e

Le Français Justin Jules (WB Veranclassic) s'est imposé ce jeudi au sprint lors de la 4e étape du Tour de Normandie reliant Le Neubourg (Eure) à Argentan (Orne), tandis qu'Anthony Delaplace reste bien installé en jaune.

Justin Jules, troisième au classement général, a devancé au terme de 163 kilomètres les Néerlandais Fabio Jakobsen et Bram Welten. Le coureur âgé de 30 ans remporte sa deuxième victoire de la saison, après la 1re étape du Tour de La Provence fin février.



Cette étape a également été marquée par la chute sans gravité de plusieurs coureurs vers le 50e kilomètre et par trois abandons.



Le Luxembourgeois Tom Wirtgen (Leopard Pro Cycling) a fini au coeur du peloton, à la 53e place dans le même temps que Jules. Au général, Wirtgen occupe le 50e rang, avec un retard de 4'06" sur Delaplace.



La cinquième étape se déroulera vendredi sur des routes vallonnées propices aux attaquants, entre les deux villes ornaises de La Ferté-Macé et de Bagnoles-de-l'Orne-Normandie, sur 158,5 km.