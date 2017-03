Vainqueur trois buts à rien du RM Hamm Benfica, Dudelange sort une nouvelle fois d'un match sans encaisser. Jerry Prempeh, pilier de la défense, évoque les conditions climatiques compliquées et n'a pas songé une seconde au prix de beauté dans ce duel. Le rôle de leader, l'ancien Virtonais s'en accommode avec plaisir.

Propos recueillis par Christophe Nadin



Jerry, Dudelange marque dès la troisième minute, mais ce but n'a pas semblé libérer l'équipe?



Le problème que l'on a connu en première mi-temps, c'est le vent. C'était compliqué de ressortir le ballon. Dès que Jon dégageait, le ballon revenait. En seconde période, les choses sont devenues beaucoup plus simples. Mais oui, les conditions climatiques ont joué un sacré rôle.



Le contenu vous satisfait-il?

La manière, non. Le plus important, c'était de prendre trois points. Il y a des matches comme ça où il faut savoir mettre le beau jeu de côté et où seule la victoire compte.

Ce début d'année a été compliqué pour le F91. Etait-il temps de dissiper les doutes?

Non. N'oublions pas qu'on a fait un très grosse première partie de saison. Après, tous les matches sont difficiles. Käerjéng n'a rien lâché. Mondorf non plus. On essaye juste d'avancer.

C'est mieux de faire la course en tête?

Je préfère toujours être devant que derrière!