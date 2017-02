Fessé par le Titus Pétange (0-4) pour son retour à la compétition, Canach part en appel contre le RM Hamm Benfica. Aldin Dervisevic peine à trouver les causes de cet échec, mais reste persuadé que la Jeunesse dispose du potentiel pour s'en sortir.

Propos recueillis par Christophe Nadin



Aldin, avez-vous mis le doigt sur les raisons de cet échec face à l'Union Titus Pétange dimanche dernier?

On a été dans le coup pendant une demi-heure puis on prend but sur but en deux minutes. Le moral est touché. Tout ce que le Titus Pétange a entrepris, il l'a réussi. C'est une bonne équipe, ça circule bien, ça se bat. Mais ce n'est pas normal de perdre 0-4. Surtout à la maison où il souvent difficile pour notre adversaire de gagner.

Où situez-vous le problème?



C'est difficile à dire. On était tous un peu mous. Enfin... pas comme d'habitude. Il y avait pourtant de l'envie. Je ne sais pas, j'ai du mal à expliquer ce qui s'est passé. La pause hivernale ne nous a pas fait du bien. Oui, elle nous a permis de vider notre infirmerie, mais on a pris des points en fin d'année. Elle nous a brisé notre élan. On s'est entraîné tout le temps sur le synthétique ensuite avant de disputer deux matches sur gazon en préparation. Mais bon, ce ne sont pas des excuses. Ce fut le lot de plusieurs équipes.



C'est un déplacement au Cents qui vous attend dimanche face à une équipe hammoise que vous aviez sévèrement battue à l'aller (4-1). Un match référence?



Non, on l'a gagné 4-1, mais on était mené. On est parvenu à revenir au score avant d'en mettre trois autres. On a été fort mentalement, mais ça pouvait très bien tourner dans l'autre sens. On a eu la chance d'égaliser de suite.

Ce dimanche, ce n'est pas un match capital, mais au regard du classement, à part les quatre premiers et peut-être encore Niederkorn, tout le monde est concerné par le maintien. Tout le monde peut battre tout le monde. C'est celui qui prendra le bon chemin le plus vite possible qui sera sauvé. Après ça deviendra difficile mentalement si on ne décolle pas. Mais nous, on reste confiant. On a le potentiel pour se maintenir.

Pouvez-vous pour conclure nous donner vos pronostics?



Dimanche à 15h30

Fola - Rosport 2-1



Dimanche à 16h

RM Hamm Benfica - Canach 1-2

Racing - Jeunesse 1-1

Differdange - Strassen 2-0

Rumelange - Progrès 1-1

Käerjéng - Mondorf 1-2

Dudelange - Titus Pétange 2-0