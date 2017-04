(AFP) - La Juventus Turin connaîtra-t-elle, comme le Paris SG au tour précédent, le goût amer de la «Remontada» à laquelle rêve le FC Barcelone défait 3-0 en quart de finale aller de Ligue des champions? Réponse mercredi (20h45), date également d'un Monaco-Borussia Dortmund placé sous le signe de la convivialité.

Le match aller entre les Allemands et le club de la Principauté (2-3) avait donné lieu à de belles scènes de fraternité, les supporters de Dortmund ouvrant leur domicile à leurs homologues monégasques à la suite du report du match aller. Motif de ce contretemps: une triple explosion qui a visé le bus du Borussia, blessant le défenseur espagnol Marc Bartra.

Les supporters monégasques, qui ont déjà remercié leurs hôtes en scandant à plusieurs reprises le nom de Dortmund mardi puis mercredi au Signal Iduna Park, ont pour certains décidé de rendre la pareille aux Allemands à l'occasion du match retour. Un hasthag «WelcomeBVBFans» a ainsi été lancé sur les réseaux sociaux.

«A tous nos followers, on RT #WelcomeBVBFans pour montrer que les supporters de l'AS Monaco savent aussi bien recevoir», a ainsi tweeté le site Planète ASM, qui suit l'actualité du club de la Principauté au quotidien.

Sur la pelouse aussi, les Monégasques espèrent bien faire les choses: profitant sans doute un peu de l'état de choc des joueurs de Dortmund, ils se sont imposés 3-2 lors du match aller à l'extérieur, et ont l'opportunité de garder la main au retour à domicile. Comme l'a tweeté un supporter monégasque: «Bienvenue aux supporters du grand BVB, bon match à vous, mais sans qualif' au bout».

Luis Enrique y croit

Luis Enrique refuse de déposer les armes. Pourquoi pas un nouvel exploit des Catalans?

En Catalogne, les supporters de Barcelone réservent pour leur part une autre sorte d'accueil à la Juventus Turin. L'ambiance bouillante dans le Camp Nou lors du tour précédent avait complètement désuni le Paris SG, qui avait trouvé le moyen de gâcher une avance de... quatre buts (4-0, 1-6)!

La Juve en a marqué trois lors du quart de finale aller (3-0) grâce notamment à un doublé de l'épatant Argentin Paulo Dybala, et, l'entraîneur du Barça Luis Enrique l'a assuré, son équipe est capable de marquer quatre buts «à n'importe qui».

La défense turinoise, avec Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini et le gardien Gianluigi Buffon, est toutefois bien plus souveraine que celle du PSG: elle n'a encaissé que deux buts en neuf matches de Ligue des champions cette saison. Avant d'en prendre six en Catalogne, le PSG en avait encaissé sept en six matches.

Ce mercredi à 20h45



Monaco (FRA) - Dortmund (GER) (aller 3-2)

Barcelone (ESP) - Juventus Turin (ITA) (aller 0-3)