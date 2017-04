Dépossédé de sa place de leader en BGL Ligue, le F91 jouera une partie de sa saison samedi à partir de 18h à Oberkorn. Face à Differdange, Dudelange n'aura plus droit à l'erreur.

Par Christophe Nadin



Là où on en a fait un tournant décisif, Dudelange n'a voulu y voir qu'une simple courbe mal négociée. Battu pour la première fois de la saison dans les arrêts de jeu par Differdange dimanche dernier, le champion en titre a dû céder sa pole en championnat après 21 journées. Une sortie de route qui ne prendra qu'un caractère dramatique si la trajectoire n'est pas rectifiée en quart de finale de la Coupe de Luxembourg.

Rien n'est en effet perdu, mais une partie des objectifs de la saison pourrait s'envoler en fumée samedi prochain en cas d'élimination. Ogre du football luxembourgeois, Dudelange a des critères d'exigence de haut niveau. Il n'est donc pas question de cibler l'un ou l'autre but, mais de tout rafler avec, en prime, une performance sur la scène continentale si l'adversaire le permet.

Dimanche dernier, Er Rafik, probable futur joueur dudelangeois, a peut-être privé son prochain club d'une présence en Ligue des champions la saison prochaine. Un comble pour cet attaquant intègre qui veut à tout prix goûter aux joies de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Un questionnement aussi pour celui qui régale depuis des saisons parmi l'élite au pays et qui s'en irait rejoindre un club où l'actuel entraîneur ne le désire pas plus que ça.

Mais Toppmöller sera-t-il toujours aux commandes du F91 la saison prochaine? Les semaines qui viennent devraient davantage éclairer les dessins dudelangeois. Encore que Le Flochmoan, qui se dirigeait vers le doublé, s'est vu signifier une fin de règne alors que tout le prédestinait à rester sur le trône.

Toppmöller n'en est pas là. Le technicien allemand a dû digérer sa première défaite dans la compétition domestique cette saison et se demander s'il n'est pas temps d'élargir son champ de vision. Car l'homme est borné. Quitte à mourir avec ses idées.

Dikaba arrière doit? Sans doute pas la meilleure idée de l'année avec un De Sousa et un Malget sur le banc. Stolz et Pokar indéracinables ? Ni l'un ni l'autre n'ont répondu à l'attente dans le match au sommet face à Differdange, mais les deux transfuges semblent jouir d'un crédit illimité. La remarque s'étend à un Jordanov que l'on attend toujours de voir sous son meilleur jour.

Et ces éléments offensifs disparus des radars? Ibrahimovic et ses qualités de joueur de 16 m ne mérite-t-il pas plus que six minutes de jeu? Ndiaye annonce être rétabli et prêt à rendre service dans la dernière ligne droite mais n'apparaît pas sur la feuille de match. Quercia, que le club annonce systématiquement blessé dans ses communiqués laconiques, assure que tout va bien mais cherche visiblement une porte de sortie.

La défaite sur le fil dimanche dernier ne doit pas rebattre toutes les cartes ni remettre tout en question. Dudelange reste compétitif sur deux tableaux et possède la meilleure défense du pays.

Mais au-delà du résultat, la manière interpelle. Le jeu chatoyant n'est présent que par intermittence depuis le début de la saison. Dimanche, le F91 ne devait pas gagner le prix de beauté, mais il a semblé chercher sa voie. Entre la défense d'un point et l'envie de succès, le club est resté assis entre deux chaises pour finalement tomber les quatre fers en l'air.

La Coupe de Luxembourg, elle, n'offrira pas d'examen de repêchage. Dudelange aura 90 minutes pour exorciser son passé récent. Voire 120, voire encore une séance de tirs au but. N'importe quelle autre issue qu'une qualification installerait une chape de plomb sur un groupe condamné au sans-faute pour sauver sa saison. A condition que Differdange trébuche...

Le programme des quarts de finale

Samedi à 16h

Fola - Rosport

Samedi à 18h

Etzella - Racing

Differdange - Dudelange

Lundi à 16h

Rodange - US Esch