Battu pour la première fois de la saison dimanche dernier, Dudelange a cette fois infligé à Differdange sa première défaite sur sa pelouse. Le F91 s'est imposé trois buts à rien et se qualifie pour les demi-finales de la Coupe de Luxembourg au terme d'un match mieux maîtrisé.

Par Christophe Nadin



Le match. La richesse d'un club se mesure à la qualité de son banc et à l'ouverture d'esprit de son entraîneur. Dudelange s'est ainsi appuyé sur son quart de finale de la Coupe de Luxembourg pour se refaire le moral et prendre une revanche sur son bourreau du week-end précédent.

Dino Toppmöller avait procédé à quatre changements dans son onze de base dont trois en défense avec les rentrées de Mélisse, Malget et De Sousa. Ibrahimovic servait d'appui à Turpel en attaque. En face, Pascal Carzaniga devait se passer de Franzoni et relançait Bastos au poste de latéral droit alors que Luisi débutait.

Partie sur de meilleures bases que dimanche dernier, la rencontre allait rapidement devenir imbuvable, polluée par les nombreuses pertes de balles alors que Frank Bourgnon, l'arbitre de la rencontre, s'était mis en mode coupe avec beaucoup de latitude laissée aux acteurs.

Differdange avait choisi d'attendre sa victime du week-end dernier, mais aucun contre ne parvenait à alerter un Joubert serein.

Deux raids signés Turpel et Da Mota faisaient à peine davantage frissonner Schaab qui relayait Weber dans les buts. C'est sur la seule (demi)-occasion digne de ce nom que Dudelange faisait sauter le verrou local. Mélisse rentrait dans le jeu et décalait Ibrahimovic qui jouissait de beaucoup trop de liberté. L'attaquant dudelangeois armait une frappe du droit qui allait se loger dans les filets differdangeois.

Sans avoir été brillant, Dudelange prenait les commandes de la partie de façon assez logique. Et Differdange ne pourra pas s'abriter derrière la tête de Vandenbroeck (59e) sur la transversale pour revendiquer la qualification.

Cette opportunité restera sans suite dans le camp differdangeois et ouvrira la porte au break dudelangeois.

Da Mota, d'un coup franc frappé du gauche, trouvait la tête de Cruz puis celle de Malget qui, avec l'aide involontaire de Fleurival, assurait la qualification pour les demi-finales de la Coupe de Luxembourg. Turpel ajoutant un but en fin de match en canonnant dans le but de Schaab.



Dudelange tenait sa revanche. Mais peut-être se servira-t-il de ce rendez-vous pour se lancer à corps perdu dans la course aux lauriers?



L'homme du match. On l'a toujours préféré dans l'axe que sur un côté et lorsqu'on l'associe à Cruz, ça donne du muscle et un sacré pare-feu. Rodrigue Dikaba a de nouveau rayonné devant la défense dudelangeoise, coupant les angles de passe. Fleurival et Holter avaient éteint le coeur du jeu jaune et blanc dimanche dernier. Cette fois, c'est le binôme Cruz-Dikaba qui a dicté sa loi.



Le fait du match. On approche de l'heure de jeu lorsque le tournant de la rencontre a lieu. Un coup franc excentré à gauche et délivré par Hamzaoui aboutit sur la tête de Vandenbroeck qui prend le dessus sur Cruz mais le ballon s'en va mourir sur la transversale. Dans la minute suivante, Hamzaoui bute sur Joubert. La chance locale est passée...

Joie dans le camp dudelangeois après l'ouverture du score.

Photo: Fernand Konnen

Differdange - Dudelange 0-3



Parc des Sports d'Oberkorn, pelouse inégale, arbitrage de M. Bourgnon assisté par MM. Ries et Da Costa, spectateurs. Mi-temps: 0-1.



Evolution du score: 0-1 Ibrahimovic (41e), 0-2 Malget (66e), 0-3 Turpel (89e).



Corners: 4 (1+3) pour Differdange; 2 (2+0) pour Dudelange.



Aucun carton.



DIFFERDANGE: Schaab; Bastos, Vandenbroeck, Siebenaler, Jänisch (cap.); Fleurival; Yéyé, Holter (82e May), Hamzaoui (75e Caron), Luisi; Er Rafik.



Joueurs non alignés: Weber et Bettmer.



Entraîneur: Pascal Carzaniga.



DUDELANGE: Joubert (cap.); De Sousa, Malget, Prempeh, Mélisse; Stolz (83e Ndiaye), Cruz, Dikaba, Da Mota; Ibrahimovic (79e Laurienté), Turpel (90+2 Pokar).



Joueurs non alignés: Frising et Schnell.



Entraîneur: Dino Toppmöller



Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de Luxembourg se déroulera mardi prochain à 12h30 à la FLF à Mondercange. Les demi-finales sont elles programmées pour le mercredi 26 et le jeudi 27 avril.

Les résultats des quarts de finale

Fola - Rosport 2-0



Differdange - Dudelange 0-3



Etzella - Racing 0-2



Lundi à 16h

Rodange - US Esch