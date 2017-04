(TG) - Après le 1-5 encaissé contre les îles Féroé, c’est cette fois contre la Turquie que le Luxembourg a pris l’eau (1-9) en marge des qualifications du Mondial féminin 2019.

Le scénario du premier match face aux Féroé ne va pas tarder à se reproduire avec la rapide ouverture du score de Topcu (1-0, 10e). Rebelotte quelques minutes plus tard, cette fois c’est Pekel qui double le score (2-0, 17e). Et les Luxembourgeoises vont ensuite jouer de malchance en marquant contre leur camp par l’intermédiaire de Elias (3-0, 40e).

La situation ne s’arrange pas en deuxième mi-temps puisque Pekel y va de son doublé (4-0, 51e). C’est ensuite à Altunkulak de passer un cinquième but à Cardoso, le dixième encaissée en a peine deux matchs par le Luxembourg (5-0, 57e). De Lemos entrée en jeu après la pause réduit le score (5-1, 58e). Pas suffisant pour refroidir les offensives turques puisque Pekel s’offre un triplé (6-1, 70e). La défense luxembourgeoise va ensuite encaisser un 7éme but, le second pour Altunkulak (7-1, 75e). Et comme Pekel, Altunkulak va elle aussi s’offrir un triplé (8-1, 86e). Karagenc accable encore plus le Luxembourg en ajoutant un neuvième but (9-1, 90+3).

Turquie - Luxembourg 9-1

Stade Torsvollur à Torshavn (FER), arbitrage de Mme Garratt (ANG) assistée de Mme Aspinall (ANG) et Rasmussen (DAN). Mi-temps : 3-0.

Evolution du score : 1-0 Topcu (10e), 2-0 Pekel (17e) 3-0 Elias (40e, CSC), 4-0 Pekel (51e), 5-0 Altunkulak (57e), 5-1 De Lemos (58e), 6-1 Pekel (70e), 7-1 Altunkulak (75e), 8-1 Altunkulak (86e), 9-1 Karagenc (90+3).

Corners : 2 (0+2) pour la Turquie, 0 (0+0) pour le Luxembourg

Cartons jaune : Cagan (89e, faute sur Bourg pour la Turquie, aucun pour le Luxembourg

TURQUIE (4-5-1) : Akgöz (67e, Kurga) ; Yeniceri, Tezkan, Kaya, Karagenc ; Cinar (72e Taskan), Seker, Korkmaz (cap.), Topcu (77e, Cagan), Altunkulak ; Pekel.

Joueuses non-utilisées : Uzungüney, Cümert, Türkoglu, Cagan, Isik.

Sélectionneur : Talat Tuncel

LUXEMBOURG (4-4-2) : Cardoso ; Elias, Frising (cap.), Wengler, Berscheid ; Birkel, Albrand (49e, De Lemos), Sauber, Gonzalez (80e, Marin) ; Kalmes, Besch (46e, Bourg).

Joueuses non-utilisées : Krier, Sousa, Dos Santos, Estevez.

Sélectionneur : Raymond Pye (ANG)