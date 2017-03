Un doublé d'Olivier Giroud et un penalty d'Antoine Griezmann, contre un autre penalty, d'Aurélien Joachim: l'équipe de France a dominé (3-1) ce samedi soir au stade Josy Barthel une formation luxembourgeoise qui n'a jamais démérité, malgré la sortie prématurée de son gardien Anthony Moris sur blessure après seulement vingt minutes de jeu.

Par Jean-François Colin



Le match et sa note

Des deux côtés, on retrouve les équipes annoncées. Luc Holtz reconduit le même onze que mardi en amical contre le Standard de Liège, dans une disposition en 4-4-1-1, avec Stefano Bensi légèrement décalé derrière l'attaquant de pointe, Aurélien Joachim. Quant aux Bleus de Didier Deschamps, ils se déploient dans un 4-2-3-1, avec le binôme Kanté - Matuidi devant la défense et le trident Dembélé - Griezmann - Payet (de droite à gauche), en soutien d'Olivier Giroud. La seule demi-surprise est la titularisation du Monégasque Benjamin Mendy à l'arrière-gauche, en lieu et place du Parisien Layvin Kurzawa.



Les Roud Léiwen entrent parfaitement dans la rencontre, comme en témoignent la percée de Mutsch enrayée par Umtiti (5e) et la bonne balle en profondeur de Jans à destination de Bensi, qui alerte Lloris (6e).



Les visiteurs se contentent du rôle d'observateurs, avant de mettre doucement la machine en route: le coup franc brossé de Payet trouve la tête de Giroud, sur laquelle Moris doit se coucher (8e), un nouveau coup de pied arrêté, signé Griezmann cette fois, lèche la barre transversale du portier malinois (14e), et l'attaquant de l'Atlético Madrid, isolé dans l'axe, tente un petit lob qui ne surprend pas Moris (15e). Une phase d'apparence anodine, mais à la suite de laquelle le portier grand-ducal, heurté malencontreusement par son coéquipier Christopher Martins, ne se relèvera pas. La mort dans l'âme, Moris doit renoncer et céder sa place à Ralph Schon, qui après avoir affronté les Pays-Bas en novembre, se retrouve cette fois devant les artilleurs français. Excusez du peu, pour monsieur l'instituteur!

Dix minutes de folie



Mais les ouailles de Luc Holtz n'atteindront pas la demi-heure en tenant le zéro au tableau-marquoir: une perte de balle coupable en milieu de terrain de Mutsch, très peu à son affaire, et qui sera remplacé par Florian Bohnert à l'heure de jeu, aboutit à Griezmann qui cède côté droit à Sidibé. L'arriére de Monaco, monté en ligne, adresse un petit centre en retrait meurtrier à Olivier Giroud, qui n'a plus qu'à conclure de près (0-1, 28e). Mais, quatre minutes plus tard, c'est le coup de théâtre: Blaise Matuidi sèche Daniel da Mota dans le rectange: carton jaune pour le Parisien et penalty en faveur du Luxembourg, calmement converti par Aurélien Joachim (1-1, 34e), qui inscrit pour l'occasion son quatrième but de la campagne et le onzième en sélection.

Le match devient fou: pratiquement sur l'action suivante, Daniel da Mota, replié, joue cette fois le rôle du méchant et sèche Djibril Sidibé par derrière dans son propre rectangle. Pour la seconde fois en trois minutes, Monsieur Treimanis brandit un carton jaune et indique le point de penalty, le tout dans l'autre sens. Antoine Griezmann transforme la sanction suprême, non sans que Ralph Schon ait pu effleurer le cuir (1-2, 37e). Le stade Josy Barthel venait de vivre dix minutes de folie.

Juste encore le temps pour Malget de se retrouver a quia lorsque le ballon lui arrive inopinément sur le pied à deux mètres du but de Lloris (42e), et pour Blaise Matuidi de trouver le... poteau droit de Schon (43e), et l'arbitre letton renvoit tout le monde aux vestiaires.

Da Mota, Joachim et Philipps suspendus contre les Pays-Bas



Au-delà du tableau d'affichage et des deux buts français, le Luxembourg avait surtout perdu gros au cours de cette première période avec les cartons jaunes de Da Mota, Joachim et Philipps, qui seront suspendus pour le déplacement à Rotterdam contre les Pays-Bas le 9 juin. Cela fait beaucoup!

Blaise Matuidi tente désespérément de s'accrocher aux basques de Chris Philipps, la tête haute

Photo: Ben Majerus

Da Mota a la balle du 2-2 au bout du pied sur un centre précis de Bensi, mais le Dudelangeois se loupe complètement (51e). Huit minutes plus tard, on renverse les rôles, et c'est Bensi qui ne peut se retourner sur un centre à ras-de-terre de Da Mota (59e). Les Lions Rouges continuent à croire en leurs chances, tandis que les Bleus - en blanc poutr la circonstance - affichent parfois une certaine condescendance.

L'heure de jeu passée, les hommes de Didier Deschamps resserrent le jeu et se montrent... enfin dangereux: Schon remporte son face-à-face devant Griezmann (65e), Chanot sauve juste devant la ligne un envoi de Matuidi (66e) et la reprise de volée de Jallet, entré au jeu à la place de Sidibé, blessé, s'en va mourir à côté du but (67e). Dix minutes plus loin, un centre ultra-précis de Benjamin Mendy côté gauche est littéralement déposé sur la tête d'Olivier Giroud. L'attaquant d'Arsenal ne laisse pas passer l'occasion de crucifier Schon de près (1-3, 77e).

Luc Holtz offre au milieu de terrain du Fola Gerson Rodrigues sa première sélection officielle, en remplacement de Daniel da Mota (81e). Comme contre les Pays-Bas en novembre, les Roud Léiwen s'inclinent un but à trois après une prestation méritante et non sans avoir fait douter leurs prestigieux adversaires pendant plus d'une heure de jeu.



Prochain rendez-vous pour la sélection luxembourgeoise ce mardi (20h) à Hesperange en match amical contre le Cap-Vert, puis, pour la suite de cette campagne éliminatoire 2018, le 9 juin à Rotterdam contre les Pays-Bas. Mais ce sera sans Chris Philipps, Daniel da Mota et Aurélien Joachim...



Ousmane Dembélé est pris en tenaille entre Kevin Malget (n°4) et Daniel da Mota

Photo: Ben Majerus

L'homme du match: Daniel da Mota



Pour sa 75e sélection, le Dudelangeois s'est montré actif, volontaire et généreux comme à son habitude sur son flanc gauche. Pas toujours précis certes, avec parfois une fâcheuse tendance à s'enflammer, on ne peut lui reprocher son jusqu'au-boutisme. Le trentenaire du F91 a été au coeur des deux phases amenant les penalties en première période: balancé dans la surface par Matuidi, il obtient le penalty de l'égalisation pour le Luxembourg, puis dans la foulée, plus maladroit que méchant, il envoie Sidibé au sol et provoque le coup de réparation qui permet à Griezmann de faire 1-2. Pour le coup, l'arbitre letton Treimanis lui adresse le carton jaune fatal qui le privera du déplacement aux Pays-Bas le 9 juin. Il sera remplacé par Gerson Rodrigues à dix minutes de la fin.



Le fait du match

Anthony Moris n'a décidément pas de chance. Le Malinois commence à se tailler une image d'homme... maudit de la sélection. Blessé en début de campagne en Bulgarie, accélérant le retour aux affaires de Jonathan Joubert dans le but de la sélection, Anthony avait retrouvé le maillot frappé du Lion Rouge contre la Suède et en Biélorussie, avant de devoir à nouveau céder le ralais, blessé, à Ralph Schon contre les Pays-Bas. Cette fois, tous les signaux étaient au vert pour l'Habaysien avant ce débat contre la France, mais un contact aussi anodin que fortuit avec... Christopher Martins sur une tentative de lob de Griezmann juste après le quart d'heure est à nouveau venu ruiner ses efforts. Il a bien tenter de poursuivre quelques minutes, avant de se rendre à la cruelle évidence: blessé, Moris a dû céder sa place à Schon à la 20e minute. Sa septième sélection ne restera pas gravée dans sa mémoire.

Anthony Moris s'écroule. Blessé, le gardien luxembourgeois a été contraint de céder sa place à Ralph Schon après vingt minutes de jeu seulement.

Photo: Fabrizio Munisso

La fiche technique

Luxembourg - France 1-3

Stade Josy Barthel, température fraîche, bonne pelouse, arbitrage de Andris Treimanis, assisté de Haralds Gudermanis et Aleksejs Spasjonnikovs (Lettonie), 8.000 spectateurs payants (guichets fermés). Mi-temps: 1-2.



Evolution du score: 0-1 Giroud (28e), 1-1 Joachim (34e s.p.), 1-2 Griezmann (37e s.p.), 1-3 Giroud (77e).



Corners: 4 (3+1) pour le Luxembourg; 8 (3+5) pour la France.



Cartons jaunes: Da Mota (36e, tacle Sidibé par derrière dans le rectangle luxembourgeois), Joachim (43e, accrochage sur Dembélé), Philipps (45e, arrête fautivement Dembélé parti dans un raid côté droit) au Luxembourg; Matuidi (32e, sèche Da Mota par derrière dans le rectangle français) à la France.



LUXEMBOURG (4-4-1-1): Moris (20e Schon); Jans, Chanot, Martins; Mutsch (cap.) (62e Bohnert), Philipps, Gerson, Da Mota (81e Rodrigues); Bensi; Joachim.

Remplaçants non utilisés: Czekanowicz; Hall, Mahmutovic, Carlson, Matias, Veiga, V. Thill, Deville et Turpel.

Sélectionneur: Luc Holtz.

FRANCE (4-2-3-1): Lloris (cap.); Sidibé (62e Jallet), Koscielny, Umtiti, Mendy; Kanté, Matuidi (83e Rabiot); Dembélé, Griezmann, Payet (78e Mbappé); Giroud.

Remplaçants non-utilisés: Areola, Costil; Kurzawa, Rami, Lemar, Bakayoko, Tolisso, Gameiro et Thauvin.

Sélectionneur: Didier Deschamps.