Les U21 luxembourgeois peuvent avoir des regrets ce mardi soir. Dominateurs en première mi-temps, ils ont pourtant été renversés par un Kazakhstan sans génie dans ce premier match de qualification vers l’Euro 2019 (1-2).



Par Thibaut Goetz



Le match. Un seul changement dans le onze de départ luxembourgeois par rapport à la rencontre amicale face à Malte, Gérard Mersch est positionné côté droit, Jan Ostrowski est seul à la récupération dans un schéma en 4-1-4-1 ou Sinani joue le rôle d’électron libre. La rencontre va démarrer idéalement pour les Lionceaux puisque Muratovic obtient un penalty après une bousculade de Mazhitov (6e). Le joueur de Virton ne se fait pas prier pour transformer (1-0, 7e).

Le Luxembourg domine largement et après un bon travail de Muratovic, O. Thill tente une frappe du gauche qui passe au-dessus (8e). Les Lionceaux remportent la grande majorité des duels et font preuve d’une maîtrise technique supérieure à des Kazakhs bien timides. Skenderovic met le gardien adverse à contribution sur un corner (23e). Le défenseur de Pétange se montre également intraitable derrière. Mais sur une erreur de relance les Kazakhs vont hériter d’un beau cadeau et marquer sur leur seule occasion de la première période, Sokolenko trompe Roulez de près (1-1, 35e).

La défense aux abonnés absents

La deuxième période démarre avec une frappe de Pertsukh depuis l’entrée de la surface repoussée par Roulez (49e). Manuel Cardoni choisit alors de faire entrer Oliveira à la place de Mersch (55e). Malheureusement une autre erreur défensive monumentale va plonger le Luxembourg dans le désarroi, Dublin perd la balle à l’entrée de la surface et Najaryan "fusille" Roulez (1-2, 60e). Le gardien de Mondercange sauve ensuite une balle de 1-3 sur une frappe de Fedin (62e).

Beaucoup plus compact, le Kazakhstan laisse peu d’espaces à son adversaire pour manœuvrer, les occasions d’égaliser sont quasi-nulles pour le Luxembourg qui s’incline donc d’entrée dans ces qualifications pour l’Euro 2019.



Olivier Thill et ses partenaires ont laissé échapper un succès qui leur tendaitles bras.

Photo: Fernand Konnen

La note: 11/20. Il n’y avait qu’une seule équipe sur le terrain en première mi-temps… jusqu’à ce que la défense luxembourgeoise remette en selle son adversaire. Même chose en deuxième période, les Kazakhs plus entreprenants ont poussé à la faute l’arrière-garde des Lionceaux.

Le fait du match: deux erreurs défensives fatales. Alors que le Luxembourg dominait de la tête et des épaules cette rencontre, la fébrilité de sa défense lui aura coûté très cher. Après une mauvaise relance en première mi-temps c’est un ballon cafouillé qui a donné au Kazakhstan une trop belle occasion de prendre l’avantage.

L’homme du match: Gevorg Najaryan. Si les Kazakhs ont réussi à reprendre l’avantage ils peuvent remercier la défense luxembourgeoise mais aussi leur numéro 7 plein d’abnégation qui leur a permis d’empocher les trois points sur la pelouse d’Oberkorn.

Luxembourg U21 - Kazakhstan U21 1-2

Stade municipal de la ville de Differdange, pelouse en bon état, arbitrage de M.Karako (HON) assisté de MM.Albert et Georgiou, 620 spectateurs payants. Mi-temps: 1-1.

Evolution du score: 1-0 Muratovic (7e s.p.), 1-1 Sokolenko (35e), 1-2 Najaryan (61e).

Corners : 5 (5+0) pour le Luxembourg; 1 (0+1) pour le Kazakhstan

Cartons jaunes: Skenderovic (39e), Dublin (78e) pour le Luxembourg; Mazhitov (6e, faute sur Muratovic qui amène le penalty) pour le Kazakhstan

LUXEMBOURG U21 (4-1-4-1): Roulez; Ewert (cap.), Dublin, Skenderovic, Sacras; Ostrowski (85e, Bjelic); Mersch (55e, Oliveira), O. Thill, Sinani, Couto Pinto (64e Prudhomme); Muratovic.

Joueurs non-utilisés: Duriatti, Amodio, Brandenburger, Da Graça.

Sélectionneur: Manuel Cardoni

KAZAKHSTAN U21 (4-4-2): Bussurmanov; Abilgazy, Mazhitov, Abiken, Kalmuratov; Sokolenko, Slambekov, Najaryan (79e, Gladchenko), Pertsukh; Fedin (86e, Omirtayev), Zhalmukan (cap.) (90e, Antipov).

Joueurs non-utilisés: Zakirov, Sultanov, Shadmanov, Shamshi.

Sélectionneur: Vladimir Nikitenko.

Ils ont dit

Manuel Cardoni: "On n'était pas bien aujourd'hui, ce n'était pas une bonne journée. Le rythme n'était pas bon, il y a eu trop de mauvais choix et on s'est trop précipité, on a déjoué. Les erreurs individuelles font partie du foot malheureusement. L'entame était correcte, ensuite il y a eu un déchet technique inhabituel chez nos joueurs. L'équipe doit encore s'aguerrir, c'est trois points de perdus."

Olivier Thill: "Ils étaient pas plus forts que nous, après les erreurs ça peut arriver à tout le monde. C'est pas de chance mais il ne faut pas baisser la tête et continuer à travailler".



Danel Sinani à la lutte avec Maxim Fedin.

Photo: Fernand Konnen