(TG) - Rapidement menées, les filles de Raymond Pye se sont inclinées lourdement (5-1) pour leur entrée en matière face aux îles Féroé, le pays hôte du mini-tournoi de qualifications à la Coupe du monde féminine, organisée en France en 2019. Birkel a sauvé l’honneur en fin de match pour le Luxembourg.



Pas le début de match idéal pour les partenaires de Karen Marin qui encaissent un but dès la 7ème minute de jeu signé Heidi Sevdal (1-0). Bourg signe ensuite la première frappe luxembourgeoise (10e) avant un coup-franc de De Lemos, mais les Féringiennes doublent la mise par l’intermédiaire de Klakstein (2-0, 18e). Asla Johannesen très en vue depuis le début du match va ensuite encore plsu accabler les Lionnes en signant le troisième but insulaire (3-0, 38e). La rencontre est hachée par les fautes (une quinzaine en première période) et le Luxembourg peine à se montrer dangereux, mis à part Marin avant la pause (44e).

Double changement à la pause chez les Lionnes avec les entrées de Gonzalez et Kalmes à la place de Sousa et Esteves. Mais la tendance du match ne va pas s’inverser et au contraire Arge va inscrire le quatrième but féringien (54e) sur une passe de la capitaine Andreasen. La soirée cauchemar continue ensuite pour Cardoso puisque la gardienne luxembourgeoise va aller chercher une cinquième fois la balle au fond de ses filets après le doublé de Heidi Sevdal (64e). L’addition aurait pu être encore plus salée sans le penalty manqué par Hansen (87e). Mais Birkel dans la foulée parvient à sauver l’honneur pour les Luxembourgoises (5-1, 88e).

Dans l’autre rencontre du groupe la Turquie, prochaine adversaire des luxembourgeoises, s’est défaite un peu plus tôt du Monténégro (3-0).

Îles Féroé - Luxembourg 5-1

Stade Torsvollur à Torshavn, arbitrage de Mme Chuda (SVK) assistée de Mmes Leskova (SVK) et Aspinall (ANG). Mi-temps : 3-0.

Evolution du score : 1-0 H.Sevdal (7e), 2-0 Klakstein (18e), 3-0 A.Johannesen (38e), 4-0 Arge (54e) 5-0 H.Sevdal (64e), 5-1 Birkel (88e).

Corners : 4 (0+4) pour les Iles Féroé, 9 (5+4) pour le Luxembourg

Cartons jaune : pour les Iles Féroé, De Lemos (32e, faute sur Hansen) Frising (40e, faute sur Andreasen) Cardoso (87, faute sur Simonsen) pour le Luxembourg

Îles Féroé : Hansen; Johannesen, Arge, Hansen, H.Sevdal, A. Johannesen (78e Hentze), E. Klakstein, Andreasen (cap.) (58e, Simonsen), Hansen, M.Thomsen, A.Sevdal (67e, Mittfoss).

Joueuses non-utilisées: Biskopsto, Nielsen, Kristiansen, Simonsen, Vang.

Sélectionneur: Paetur Clementsen

Luxembourg: Cardoso ; Elias, Berscheid, Bourg, Frising (cap.), Sauber, De Lemos (67e, Dos Santos), Birkel, Sousa (46e Kalmes), Estevez (46e, Gonzalez), Marin.

Joueuses non-utilisées : Krier, Albrand, Besch, Wengler.

Sélectionneur: Raymond Pye (ANG).

Les rencontres



Jouées jeudi

Turquie - Monténégro 0-3

Îles Féroé - Luxembourg 5-1

Samedi

15h: Monténégro - Îles Féroé

19h30: Turquie - Luxembourg

Mardi

15h: Luxembourg - Monténégro

15h: Îles Féroé - Turquie