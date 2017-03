Après une vilaine blessure aux ischios, Romain Zewe (28 ans) a fait son retour, de manière timide, sur les terrains lors du premier tour. L’attaquant monte à présent en puissance et rêve d’amener le FC Rodange 91 en BGL Ligue: «On doit encore prendre 21 points.» Il reste dix matches pour passer aux actes, à commerncer par le premier contre Mondercange dimanche.

Par Vincent Lommel

Une grave blessure survenue le 21 février 2016

«Je me suis blessé lors du derby contre l’Union Titus Pétange. C’était le 21 février. En raison d’une rupture totale des ischios-jambiers de la jambe gauche, ma saison était terminée. Un coup dur. J’ai été opéré un mois plus tard. La convalescence fut longue, parfois difficile à gérer. Mon bonheur était intense lors de la reprise en juillet, même si je me contentais, dans un premier temps, de faire du footing. Une chose après l’autre. En dépit de ma blessure, le club m’a proposé un nouveau contrat d’une durée de trois ans l’été dernier. Il me restera deux saisons à accomplir au terme de celle en cours. Je suis serein. Ce n’est plus à mon âge (28 ans) que je vais faire des folies.»

Un premier match en octobre

«Après avoir participé à d’innombrables entraînements, j’ai pris part à mon premier match de championnat au mois d’octobre. Je dois avoir disputé quatre ou cinq rencontres en championnat et une en Coupe de Luxembourg. La trêve a fait du bien, et m’a permis de recharger les batteries. Seulement maintenant, je commence à retrouver mes sensations. Au préalable, c’est difficile à expliquer, je voulais faire les choses, mais ça n’allait pas comme je le souhaitais. Je manquais de jus, d’exposivité. Par contre, ma blessure ne me trotte pas dans la tête.»

Un besoin de répéter les efforts, d’enchaîner les matches

«J’estime être à 75, 80% de mes capacités. Pas davantage. Pour prétendre être au top de ma forme ou y tendre, le temps est mon meilleur allié. À condition d’enchaîner les matches, je retrouverai la plénitude de mes moyens et, alors, je serai capable de faire des un-contre-un, de provoquer mes adversaires. Mes prestations ne sont pas trop mauvaises même si, clairement, je peux faire beaucoup mieux. Avec trois buts - dont le dernier sur penalty face à Mertert-Wasserbillig samedi dernier - et une passe décisive, je suis satisfait. Je monte en puissance. En fait et sans me mettre martel en tête, je suis à la disposition de l’entraîneur qui m’aligne à mon poste de prédilection: attaquant.»

Aider le FC Rodange à monter en BGL Ligue

«Quand on revient d’une telle blessure, on prend le temps de revenir à son meilleur niveau. J’ai peu joué au premier tour. La donne, je croise les doigts, devrait être différente au deuxième. J’entends apporter ma pierre à l’édifice, participer à la montée en BGL Ligue. On a perdu à Grevenmacher - avant de récupérer les trois points sur tapis vert - lors de ce qui était un match de reprise dans toute sa splendeur: on a loupé des occasions avant de prendre un but évitable juste à la 45e minute, puis deux autres dès la reprise (3-0, 50e). Les jeux étaient faits. À Mertert, sur un petit terrain et face à une formation ayant des «valeurs», nous n'avons pas trop été inquiétés dans le jeu. Notre succès 2-0 est indiscutable. Six sur six, il y a pire. Le moral est au beau fixe.»

«L’un des meilleurs groupes»

«À l’époque où je portais le maillot de Käerjéng, nous avions disputé la Coupe d’Europe avec un effectif de qualité bien moindre que celui en place à Rodange cette saison. Intrinsèquement, ce groupe possède de nombreuses qualités individuelles. C’est l’un des meilleurs groupes avec lequel je joue depuis le début de ma carrière. Mais le seul talent ne suffit pas. Il faut afficher un excellent état d’esprit, une solidarité de tous les instants, s’arracher chaque week-end. Des détails feront la différence dans la course à la montée. On possède 32 points sur 45 et 53 devraient suffire pour rejoindre l’élite. En Coupe, on croisera le fer avec l’US Esch. Réaliser un bon parcours en Coupe, mais rester en PH serait un échec.



Battre les «moins forts» avant un terrible final



«Il y a plusieurs candidats au Top 2 et à la place de barragiste. Mondercange, Bissen, Sandweiler, Beggen, Norden 02 et Mamer figurent à notre programme. À l’exception de Sandweiler (3e), les autres formations sont à notre portée. Vu le calendrier de fin saison et cinq finales à disputer - US Esch, Etzella, Hostert, Swift et Wiltz - prendre le maximum de points est impératif. Chacun sait ce qu’il y a faire: grappiller 21 points sur 30. Forger des victoires par le plus petit écart, 1-0, me conviendrait très bien. Mondercange nous rend visite ce dimanche. L’effectif de Jacques Muller regorge d’expérience. Donc, méfiance!»

LE PROGRAMME DE LA 16e JOURNÉE DE PH



Dimanche à 16 heures

FC Rodange - FC Mondercange

FC Wiltz - US Sandweiler

US Esch - Union Mertert-Wasserbillig

CS Grevenmacher - Atert Bissen

US Hostert - FF Norden 02

Swift Hesperange - Avenir Beggen

Etzella - FC Mamer