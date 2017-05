Douzième et barragiste avec six points de retard sur le duo Mamer - Mondercange (qui va en récupérer deux sur tapis vert) alors qu’il en reste neuf à distribuer, Grevenmacher ne rêve plus. «On jouera les barrages», souligne l’entraîneur Manuel Peixoto. «Préparons les du mieux possible en livrant des prestations encourageantes contre le Swift, Wiltz et Mertert.» Parole de sage.

M. Peixoto, votre équipe reste sur cinq défaites de rang sur des scores étriqués. Nourrissez-vous des regrets?

On s’incline 1-3, 2-3 et 1-2 respectivement contre Hostert (dimanche dernier), Etzella et l’US Esch. Le contenu était intéressant. La défaite à Hostert se joue sur deux ou trois détails. Encaisser le but fatidique sur une énième naïveté, à la dernière minute, contre les Eschois a fait mal. Le refrain est connu: quand tu es pris dans une spirale négative, rien ne te sourit. Cependant, nous n'avons vraiment pas été bons face à Mamer (0-2) et Norden (0-2). Là, c’était plus embêtant.

En forgeant deux résultats positifs, l’espoir perdurait. Avec des si…

En effet. Je ne vis pas avec le passé. Le présent, c’est 0 sur 15 et ce n’est pas le Pérou. Le CSG est à sa place. En livrant de bons matches, de très bons, mais aussi de très mauvais, il mérite d’être barragiste. L’effectif est jeune. Sa précipitation lui vaut des tours. Sa naïveté également. Je pourrais chercher des excuses (blessures entre autres du gardien Augustyn et du taulier Balota, autres bobos physiques, départs Ontiveros, Speller, Sözen en janvier). Pourquoi? La défaite 0-3 à la reprise (19 février) face à Rodange a eu un impact négatif. Certains joueurs ont accusé le coup.



Chemin faisant, les résultats ont laissé à désirer. A trois journées de la fin, quels sont vos espoirs?

Je ne rêve pas: revenir et dépasser in extremis Mamer (10e) et Mondercange (11e) est irréaliste et irréalisable. Personne ne veut entendre les mots «relégation» et «Division 1». Personne! Le sujet est tabou au sein d’un des plus anciens clubs au pays. Un match de barrage qui est un véritable couperet se joue un peu, même beaucoup, dans les têtes. Pour être prêt, il importe de retrouver une spirale positive. Soyons à la hauteur lors des trois dernières journées.

Le calendrier vous réserve le Swift, Wiltz et Mertert. Qu’en penser?

Grevenmacher est l’un des rares à avoir pris la mesure de l’US Esch (1-0, le 23 octobre), a contraint au match nul Etzella, Hostert et a encaissé trois buts à trois reprises seulement (Rodange, Etzella et Hostert). Tout ça pour dire que la qualité est existe et que les garçons s’entraînent consciencieusement. Ils ne cèdent pas au découragement. Il y a moyen de faire trébucher le Swift. Les victoires apportent la confiance.

Vous avez remplacé Marcus Weis à la mi-octobre. Quelles ont été vos priorités depuis votre entrée en fonction?

Jusqu’à la trêve hivernale, l’équipe éprouvait des difficultés à trouver le chemin du but (13 buts inscrits dont 5 contre Mondercange et 3 face à Beggen) mais affichait une belle solidité défensive (14 buts concédés). J’ai essayé de changer les choses dans le secteur offensif. Les transferts de Bonet (Canach) et Abdullei (Käerjéng) s’inscrivirent en ce sens. Les jeunes ont une marge progression. Ils sont sur le bon chemin. Je n’ai pas grand chose à leur reprocher.

La blessure du gardien Michal Augustyn fut-elle préjudiciable?

Bobby Jiang a pris le relais. A 17 ans (il aura 18 ans le lundi 8 mai), il n’a pas la maturité suffisante pour parler, diriger sa défense et être régulier. C’est logique, non?

Les dirigeants vous avaient demandé de signer chez eux pour travailler sur le moyen ou long terme. Est-ce toujours d’actualité?

Que cela soit le domaine extra-sportif ou sportif, il y a beaucoup à construire au CSG. Les bases, désormais, sont un peu plus saines même si, logiquement, j’aurais apprécié davantage de sérénité en ce qui concerne la situation au classement. Un entraîneur dépend toujours des résultats. On dressera le bilan d’ici quelques semaines.

Les rencontres de la 24e journée

Dimanche à 16h

Rodange - Hostert

Mondercange - Etzella

Grevenmacher - Swift

Wiltz - Mertert-Wasserbillig

Bissen - US Esch

Beggen - Norden 02

Sandweiler - Mamer