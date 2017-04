par Vincent Lommel



Le duel de bas de classement entre Mondercange et Mamer valait par son importance. Entre une phalange visité hésitante, déforcée par les absences du trio Lesbresne-Zydko-Piskor et une visiteuse déterminée à empocher la totalité de l’enjeu, la pièce est tombée en faveur de valeureux Mamérois pourtant rejoints au score à la 70e minute (Baizidi). Lopes Monteiro (77e) inscrira le but victorieux. Une précieuse victoire (3-1) confortée par le remplaçant N’Dour (90+2).

Le match. Cinq journées à disputer avant l’heure des bilans. Le money-time approche. Plutôt ambitieuses en début de saison, Mondercange et Mamer déçoivent. Engluées en bas de classement, respectivement classées dixième et treizième (et barragiste), elles luttent pour ne pas disputer un match de barrage aussi stressant que paralysant.



Evoluer en D1 à la rentrée ferait mauvais genre. Avec trois points de retard sur son adversaire du jour, le calcul est simple pour le FCM 32: vaincre sinon prendre un solide coup derrière la tête. L’entraîneur Andrea Fiorani connaît la chanson. Tout au long d’une première mi-temps que ses joueurs ont, dans l’ensemble, maîtrisée ils ont dominé, acculé un adversaire dans ses petits souliers, incapable d’amener un soupçon de danger devant la cage de Federspiel - le tir d’Amadei (21e) terminera 15 mètres à côté et Macedo (25e) se heurtera à la sortie de Federspiel.



Dans le jeu, les acteurs ont tendance à confondre vitesse et précipitation. Les occasions sont maméroises. Desevic (11e) butte sur le gardien et Cunha da Fonseca (32e) s’enfonce trop facilement au sein de la défense locale mais ne peut conclure.



Le but est dans l’air. Une perte de balle évitable/coupable du stopper Biever aux 40 mètres profite à Rizvani (30e) qui renverse le jeu: Desevic lobe à la perfection da Silva (0-1). Justice est faite. Van Waas (37e), Rizvani (44e) et Desevic (44e) pensaient doubler la mise. Le très bon da Silva les empêchera.

Mamer loupe le coche

Mener d’un but ne veut rien dire. Mamer est sur ses gardes. Dès la reprise, une tête de Sabanadzovic (47e) et une reprise (manquée) de Cunha da Fonseca (51e) manquent de justesse. L’arbitre monsieur Vivas restera de marbre sur l’intervention (douteuse?) de Biever sur Desevic.



Les Mamérois cherchent le KO. Quant à Mondercange, ses intentions sont trop timides, «bloqué» qu’il est par le bloc défensif adverse coupant tous les angles. À peine sur la pelouse, le visiteur N’Dour vendange (66e). L’attaquant peut s’en vouloir.



Quelques instants plus tard, Baizidi - trop seul à la hauteur du point de penalty - nettoie la lucarne (1-1, 70e). Il reste 20 minutes pour forcer la décision. À ce petit jeu et sans céder à la nervosité, Mamer émergera. Rizvani offre un caviar à Lopes Monteiro (1-2, 77e). N’Dour conforte le succès des siens (1-3, 90+2).



Christophe Cunha da Fonseca (Mamer) ne pouvait pas marquer dans cette situation contre le gardien Teddy da Silva.

Photo: Julien Ramos/Imagify

La note : 12/20. Le spectateur neutre est rentré à la maison satisfait de ce qu’il a vu. Les deux formations voulaient aller de l’avant, proposer de jeu qui ne fut pas toujours académique. Les intentions maméroises étaient évidentes. Le plus fort, samedi soir, l’a emporté.

Le fait du match. À 0-1, la faute du défenseur central Biever dans la surface de réparation sur le Mamérois Desevic semblait claire comme un éléphant dans un couloir. L’homme en noir n’a pas bronché. Une erreur sans aucune incidence fâcheuse puisque le FC Mamer, à l’arrivée, a ravi la totalité de l’enjeu.

L’homme du match. Le gardien de but mondercangeois, Teddy da Silva, a permis aux siens de rester dans le match en effectuant plusieurs arrêts quand la maladresse adverse ne s’y mêlait pas. Côté visiteur, Rizvani et Desevic savent y faire.



Les réactions

Andrea Fiorani (entraîneur FC Mamer ): «La victoire est méritée. Mondercange s’est ménagé une seule occasion et c’est but. S’aligner sans trois titulaires n’était pas évident. Les remplaçants, les jeunes, manquent d’expérience. Nous méritions un penalty flagrant suite à la faute commise sur Desevic. Les gars font preuve d’envie aux entraînements, ce qui se traduit sur le terrain depuis plusieurs matches. Je les motive sans cesse. Ces trois points sont importants pour la suite du championnat.»



Philippe Lesbresne (FC Mondercange/blessé): «C’était insuffisant ce soir. Le mentalité n’y était pas trop non plus. Toutefois, je ne panique pas. Il reste quatre matches pour s’en sortir et on s’en sortira.»



FC Mondercange - FC Mamer 1-3

Stade municipal, bonne pelouse, arbitrage de M. Vivas assisté de messieurs Kricen et Fernandes, spectateurs. Mi-temps : 0-1.

Evolution du score: 0-1 Desevic (30e), 1-1 Mon. Baizidi (70e), 1-2 Lopes Monteiro (77e), 1-3 N'Dour (90+2).

Corners: Mondercange 2 (1+1); Mamer 4 (2+2).

Cartons jaunes: Moh. Baizidi (25e, accumulation de fautes), Kintziger (78e, anti jeu) pour Mondercange; Desevic (60e, pied en avant) pour Mamer.

MONDERCANGE: da Silva; Varela (80e Dhur), Afoun, Biever, Kintziger; Cogoni, Bertemes, Macedo Felipe (67e Schneider), Oliveira Barros (56e Nurenberg) ; Amadei, Moh. Baizidi.

Joueurs non alignés: Roulez et N'Guyen.

Entraîneur : Angelo Fiorucci.

MAMER: Federspiel; Sacko, Duracak, Marxen, Sabanadzovic; Lopes Monteiro (90e de Graaf), Rizvani (85e Adrovic), Cunha da Fonseca (65e N’Dour), Barthels; Desevic, van Waas.

Joueurs non alignés: Mahmutovic et Faber.

Entraîneur: Andrea Fiorani.