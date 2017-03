Promu en PH, l’US Esch risque fort de n'y faire qu'un bref passage. Avec 44 points engrangés sur 54 possibles et dix longueurs d’avance sur Wiltz, troisième et barragiste, le feu est au vert. Il reste huit journées, voire moins, pour officialiser la montée en BGL Ligue. Le président Pedro Ferreira travaille dans l’ombre. «Le club sera prêt», clame-t-il.

Par Vincent Lommel

De la D2 à la... BGL Ligue en 8 ans



«L’un de mes neveux m’a contacté pour reprendre la présidence de l’US Esch en 2009. Par le passé, j’avais toujours refusé être président car on ne mêle pas le travail/commerce (Pedro Ferreira est directeur de Sud Viandes sàrl à Esch-sur-Alzette) et la politique. Mais la passion du football a fini par l’emporter. Telmo Matos (le neveu en question) a arrêté la pratique du foot à l’âge de 26 ans. Il entraînait l’équipe A, alors active en D2 (elle descendait de D1) en 2009-2010. Il m’a fallu trois ans pour restructurer le club (deux équipes seniors, une dames et une cadets). Les conflits existaient. Une commission des jeunes a vu le jour. Pietro Barbalinardo s’en occupe. J’apprécie boire une bière le dimanche après-midi… mais c’est insuffisant! Se fixer des objectifs est le meilleur moyen pour progresser. Après l’arrivée du gazon synthétique en 2012, je lorgnais la montée en Promotion d’Honneur, mais je rêvais de dépasser le stade des 8es de finale en Coupe de Luxembourg. Après être passé à deux doigts de la montée en PH en mai 2015 (défaite aux tirs au but contre Mondercange en match de barrage), on a réussi le coup l’année dernière. Cette saison, la BGL Ligue nous tend les bras et on affronte le FC Rodange en quart de finale en Coupe. Pas question de lâcher l’affaire. Je suis ravi.»

Budget revu à la hausse... mais pas trop

«La PH et la BGL Ligue sont deux mondes différents et... incomparables. Le budget sera revu à la hausse, mais dans la limite du possible. On ne fera aucune folie. Peut-être, je dis bien peut-être, allons-nous revoir les primes légèrement à la hausse? Un compromis a été trouvé avec les joueurs qui savent à quoi s’attendre. Je ne suis pas du genre à promettre des choses et ne pas savoir les tenir. Pour le même salaire, ils préfèrent évoluer en BGL Ligue. Tout a été défini et est très clair. Aujourd’hui, on compte entre 60 et 100 sponsors. En cas de montée, on peut espérer en attirer des nouveaux. L’USE avait des dettes à rembourser à mon arrivée en 2009. Elles sont aujourd'hui apurées. Le club est sain, autonome, répond à ses besoins et ne doit de l’argent à personne. Les salaires sont payés en temps et en heure. Le comité se compose de quatre personnes, mais accueillera de nouvelles têtes. Je préfère ne pas en dire davantage. Monter ne nous fait pas peur. On sera prêts.»

Avec Pedro Resende à la vie à la mort

«Je suis un homme de parole. Je n'ai jamais signé un contrat avec l’un des précédents entraîneurs (T. Matos, A. Teixeira, C. Campos et A. Martins). C’est comme ça. Augusto Martins pouvait arrêter d’entraîner sans souci, car on savait que Pedro allait le remplacer. Il n’a rien signé. Le choix est parfait. Primo: c’est une bonne personne. Secundo: sa connaissance du football n’est pas un vain mot. Il avait effectué du bon travail à Sandweiler et à Kayl-Tétange. Le souhait est de continuer avec lui pendant de nombreuses années. Les résultats ne décident pas de tout. Si on retrouvait la PH en mai 2018, où est le problème? Nous pourrions dire avec fierté: »L’US Esch a connu l’élite.«»

Le mercato estival: attirer trois, quatre éléments

«Il n’y a eu aucun départ suite à l’accession en PH. C’est révélateur de la camaraderie présente - le groupe mange ensemble chaque vendredi. Anthony Médri (Mondorf), Papa Aye Dione (Mondorf), Luis Lopes (Strassen) et Jeffrey da Graça (Strassen) sont en prêt. Le souhait est de les conserver. Je suis optimiste. Tous les autres joueurs du club, arrivés cet été et cet hiver, sont sous contrat. Il y aura peu de départs. En concertation avec le coach et Augusto Martins, il entre dans nos intentions de transférer trois voire quatre joueurs. Des jeunes, des moins jeunes, des routiniers, on verra ce que les finances permettent. Avec l’effectif 2016-2017 nous pourrions, semble-t-il, prétendre jouer le bas du classement en BGL Ligue. Le niveau est moins fort, car il y a moins d’argent, à l’exception des cadors. Nous ne serons pas le «Leicester 2015-2016», mais assurer le maintien sera à notre portée. On ne peut pas gagner tous les matches. L’assistance à domicile est d’une bonne centaine de spectateurs en PH, visiteurs compris. Nous avons nos fidèles. Un étage plus haut, le chiffre peut monter. Enfin, nous sommes un club à coloration portugaise et cap-verdienne. On y tient, on veut garder cette identité, mais l'USE est ouvert à tout le monde.»