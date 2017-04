(DH) - Les enseignements de la 21e journée de Promotion d'Honneur, disputée ce dimanche, sont les suivants: Etzella a pris pied dans le trio de tête, après sa victoire dans le derby du Nord, et Mondercange reste sur une bonne dynamique et remonte à la dixième place.

Un petit but de Bidon, au début du temps additionnel, a fait le bonheur des Ettelbruckois. En s'imposant 1-0 contre le voisin wiltzois, les hommes de Claude Ottelé délogent leurs adversaires du jour de la troisième place et prennent un ascendant psychologique pour s'emparer de la position de barragiste. Ils ne pourront sans doute pas faire mieux puisque l'US Esch et Rodange filent un train d'enfer.

Face à Grevenmacher, le promu eschois s'est permis le luxe d'être rapidement mené (4e, Brzyski ) et de louper un penalty par Rodrigues avant de prendre les trois points sur le fil grâce à ce même Rodrigues (2-1).



Dans le sillage du promu, Rodange s'est imposé à Mamer sur le même score de 2-1, mais, à l'inverse de Rodrigues, Zéwé a transformé son penalty (70e).

Derrière les formations de tête, Hostert et Hesperange se sont neutralisés (0-0) et font du surplace alors que Sandweiler décroche suite à son revers contre Mertert-Wasserbillig (2-3). L'Union se cale un peu plus dans le ventre mou du classement (9e) tout comme Mondercange qui a repris des couleurs depuis le départ de Jacques Muller. Le succès contre Beggen, la semaine dernière, et celui sur la pelouse de Norden (1-2) , ce week-end, lui ont fait un bien fou. A confirmer, lors de la 22e journée avec la réception de Mamer.

Beggen a enregistré sa 17e défaite de la saison. Ce sont Da Cruz et Djalo qui ont placé Bissen, l'avant-dernier, sur le chemin de sa troisième victoire.



























Les résultats

Etzella - Wiltz 1-0

Beggen - Bissen 0-2



Norden - Mondercange 1-2



Mamer - Rodange 1-2



Hostert - Swift 0-0



US Esch - Grevenmacher 2-1

Mertert-Wasserbillig - Sandweiler 3-2