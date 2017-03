Performant à domicile, médiocre en déplacement, le CS Grevenmacher (9e) alterne le chaud et le froid depuis la reprise en PH. Avec trois points d’avance sur les deux barragistes, Mondercange et Mamer, il n’est pas question de se la couler douce op Flohr. «Nous ne craignons personne», affirme Donovan Bonet (28 ans) qui est arrivé de Canach cet hiver.

Par Vincent Lommel

Juillet 2015 - décembre 2016 à Canach: «Il était préférable de partir au mercato»

«Je jouais à Raon-L’Etape (CFA), avant de m’exiler une saison en Ecosse. À mon retour, j’ai choisi de porter le maillot de Bar-le-Duc (Division d’Honneur). Tout se passait bien. Sollicité par les dirigeants de la Jeunesse Canach, j’ai accepté de relever un nouveau défi à l’été 2015. J’ai découvert la Promotion d’Honneur. Le niveau, intéressant, ne cesse de s’élever. On a réussi la montée en BGL Ligue sous la houlette d’Oseias Ferreira, qui avait relayé Patrick Maurer - trop occupé par son activité professionnelle - fin 2015, début 2016. J’étais toujours titulaire avec des coups de moins bien. Depuis le début du championnat, les résultats ne répondaient pas aux attentes. Dans ce cas de figure, l’entraîneur est le premier à trinquer. Patrick Maurer est revenu au bercail dès la fin octobre. On a eu une petite discussion. J’ai senti qu’il n’allait pas, ou si peu, me faire confiance. Je n’entrais pas dans sa philosophie de jeu. C’est comme ça. Partir constituait la meilleure solution.»

Janvier 2017 - juin 2017 à Grevenmacher: «Toujours titulaire depuis la reprise»

«Au courant de ma situation sportive, le comité de Grevenmacher s’est manifesté. Il m’a exposé le projet: assurer le maintien en PH. Séduit, je sentais que le club mettait tout en oeuvre pour que je le rejoigne. Un accord est rapidement tombé. Je connaissais un petit peu l’entraîneur, Manuel Peixoto. Il m’octroie sa pleine confiance. Il m’a titularisé au cours des six matches (Rodange, Mondercange, Bissen, Sandweiler, Beggen et Norden 02) disputés depuis la reprise le 19 février.

Vu mon expérience, je joue comme meneur de jeu ou décalé sur un flanc. J’essaie d’être performant. Par contre, je ne suis pas du genre à faire attention à mes statistiques. Le plus important est d’aider le collectif, surtout ne pas être un frein. Malheureusement, j’ai récolté mon quatrième (après les trois reçues avec Canach) carton jaune, et je suis suspendu contre Mamer samedi. Les remplaçants feront le travail. Je suis ici pour six mois. On fera les comptes en fin de saison, mais je ne ferme aucune porte. Mon souhait est d’évoluer au plus haut niveau possible. Retourner à Canach semble exclu.»

Mamer avant des grosses pointures - l’US Esch, Etzella, Hostert, Swift, Wiltz et Mertert-Wasserbillig la dernière journée. «Un calendrier difficile. Il faut éviter les barrages.»

«Notrde adversaire de ce samedi soir, le FC Mamer, est une belle équipe. Il faudra faire très attention, mais, à domicile, nous avons l’obligation d’empocher la totalité de l’enjeu. J’ai confiance, car devant nos supporters, l'équipe livre de bonnes prestations - 6 points sur 9, et une défaite 3-0 contre Rodange -, ce qui est moins le cas en déplacement - 0 sur 9, mais trois points récupérés sur tapis vert en raison d’une erreur administrative de Sandweiler. J’explique difficilement ce phénomène. Nous ne sommes pas mauvais, mais on commet des erreurs d’inattention. On encaisse des buts à la con. Cela doit changer rapidement, car, après Mamer, les adversaires sont tous des candidats à la montée. Je respecte chacun, mais je n’ai peur de personne. Sans la victoire obtenue sur «tapis vert», le CSG serait barragiste actuellement. Les conditions (effectif jeune mais talentueux, infrastructures de qualité) sont réunies pour assurer le maintien… sans passer par des barrages. Je n’y pense pas une seconde.»

Le programme de la 29e journée de PH



Samedi

19h30: CS Grevenmacher - FC Mamer

20h: Atert Bissen - US Sandweiler

Dimanche à 16 heures



US Hostert - Union Mertert-Wasserbillig

Swift Hesperange - Etzella Ettelbruck



FC Wiltz - US Esch

FC Rodange - FF Norden 02

FC Mondercange - Avenir Beggen