Âgé de 26 ans, Christophe Marxen porte le maillot du FC Mamer 32 depuis l’été 2013. Il a connu la montée en Promotion d'Honneur et découvre, cette saison, le stress de la descente. Onzième et barragiste après seize journées, son équipe navigue en eaux troubles. «Notre programme est ardu. Il faut garder le contact avec les équipes classées devant avant d'affronter nos rivaux», clame-t-il. Imposer ses vues à l'ambitieux mais décevant Hostert (7e) ne sera pas aisé dimanche à 16h.

Trois clubs depuis ses débuts: Mondercange, Belvaux et Mamer

«J'ai débuté le football au FC Mondercange. À 16 ans, l'opportunité s'est présentée de rejoindre Belvaux. J'y ai joué durant sept ans. Mamer m'a contacté l'été 2013. Le club évoluait en D1 mais lorgnait la montée en Promotion d'Honneur. Le challenge était intéressant. Au terme d'un championnat mené de main de maître, nous avons été champions en mai 2014. On a assuré le maintien (en PH) un an plus tard. Andrea Fiorani était déjà entraîneur. Je preste ma quatrième campagne ici. De très loin, c'est la plus compliquée de toutes.»

Quatorze points sur 48 (16 buts inscrits): rien ne tourne ou si peu

«L'effectif a perdu plusieurs garçons talentueux (Boulahfari, Miranda, Dos Santos) au mercato estival mais, en contrepartie, a accueilli des offensifs réputés (Ndour, Imessad, Desevic). Hélas, rien ne tourne ou si peu. Les erreurs individuelles se répètent. On menait au score lors de plusieurs rencontres mais on a encaissé les buts fatidiques lors des dernières minutes. La concentration fait défaut. En marquant 16 buts en 16 journées et en encaissant 33, il est difficile de prétendre forger de nombreuses victoires. Le climat est pesant, l'ambiance lourde et la confiance manque vu les résultats. C’est logique.»

Défaite 0-5 à Etzella dimanche passé: une prestation archi-mauvaise

«Mamer a battu Mertert/Wasserbillig lors de la reprise avant de tomber sur plus fort, l'US Esch en l'occurrence. Subir la loi (2-0) du leader n'a rien de répréhensible. À Etzella, par contre, j’étais suspendu. Des tribunes, notre prestation était en dessous de tout. Aucune agressivité, aucun sentiment de révolte. La catastrophe. En manque de confiance, le groupe a baissé les bras dès le premier but des Nordistes. Espérer revenir au score était un leurre. Andrea Fiorani et Tun Coimbra (T2) s'évertuent à trouver la solution. Ils ont (re)motivé la troupe durant la semaine. Une réaction s’impose! La mentalité doit être meilleure sur le terrain et la manière ne compte plus.»

Hostert, Swift, Wiltz, Grevenmacher et Rodange: que du lourd

«Nous sommes barragistes. Il reste dix journées pour éviter le scénario catastrophe: figurer parmi les deux derniers (Bissen, 13e, 9 points et Beggen, 14e, 5 points) et descendre tout de suite en D1. Les prochains adversaires ne sont pas les premiers venus. Forger un partage face à Hostert ne serait pas si mal. Une victoire constituerait le déclic… tant attendu. Le souhait est de rester au contact de Mertert (12), ne pas être largué par Mondercange (10e) et Grevenmacher (9e) avant un calendrier certes plus favorable (Mondercange, Bissen, Sandweiler, Beggen et Norden 02) mais avec l’obligation de ne pas se planter. Bonjour la pression.



Le gardien Federspiel est blessé à l’épaule: cadeau empoisonné pour Mahmutovic?

«Barthels revient à peine de blessure et n’est pas à 100% de ses capacités. Je rentre de suspension contre Hostert. La mauvaise nouvelle est l’indisponibilité pour un (bon) mois du gardien Mike Federspiel qui est blessé à l’épaule. Une tuile de plus. Muamar Mahmutovic jouait au RFCUL la saison passée. Il est jeune. Mamer est mal classé. Les conditions ne sont pas optimales pour être lancé dans le bain. C’est comme ça. Je suis confiant au fait de réussir un résultat positif contre Hostert. Serrons-nous les coudes!»

Dimanche 16h

Mamer - Hostert

US Esch - Etzella

Mertert/Wasserbillig - Mondercange

Bissen - Rodange

Sandweiler - Grevenmacher

Norden 02 - Swift

Beggen - Wiltz