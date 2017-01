(tof) - Nos confrères belges de Voetbal Magazine sont partis à la rencontre des Luxembourgeois de Belgique. Dans l'édition de mercredi dernier, ils donnent la parole à Laurent Jans (Waasland-Beveren), Anthony Moris (FC Malines) et Aurélien Joachim (SK Lierse). Morceaux choisis.

Le système bancaire est revenu dans la discussion, mais Laurent Jans n'a pas hésité à faire une digression culinaire. "Vous devez absolument venir goûter une fois la Bouneschlupp", a lancé le latéral de Waasland-Beveren.

L'hebdomadaire s'est aussi intéressé au football luxembourgeois. "Il y a quatre clubs en BGL Ligue... puis le reste", a poursuivi Jans. "Je ne sous-estime pas le niveau", a repris de volée Anthony Moris. "Giuseppe Rossini n'est pas parvenu à s'imposer. Ce n'est pas facile."



Il a bien sûr été question de salaire et de train de vie. "4.000 euros par mois? Vous êtes loin du compte", a expliqué le gardien du FC Malines. "Un bon joueur qui cumule boulot et travail peut gagner 10.000 euros. Et beaucoup de jeunes choisissent la sécurité en restant au pays."

Un constat que Laurent Jans déplore. "J'ai du mal à comprendre cette mentalité. Les jeunes pourraient au moins essayer une fois de prendre le risque de partir." Aurélien Joachim, revient, lui, sur sa trajectoire particulière. "Je gagnais moins aux Pays-Bas qu'au Luxembourg", s'est plu à rappeler le Lierrois.

Les tranches de rires n'ont pas manqué au cours de cet entretien. Ainsi, lorsque le journaliste se demande si on verra un jour un Luxembourgeois en Premier League, Aurélien Joachim s'empresse de charrier Laurent Jans. "Ton nom a été cité à Southampton, non?" Réponse du défenseur: "Plusieurs clubs m'ont suivi mais je ne peux pas en dire plus."



Les progrès de l'équipe nationale, Vincent Thill et Miralem Pjanic ont été d'autres sujets de discussion. Ainsi, Moris lâche que son père s'amuse mieux lorsqu'il regarde la sélection que le FC Malines, Joachim rappelle que Vincent Thill a encore tout à prouver et Jans énumère les maillots (Balotelli, Hazard, Fabregas, ...) qui garnissent sa garde-robe.