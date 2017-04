En demi-finales retour des play-offs titre, le Samba 7 ALSS n'est pas parvenu à refaire son retard de trois buts suite au forfait acté pour le match aller, et c'est Clervaux qui file en finale. Le FCD03 a lui aussi assuré sa place. Dans le match de barrage, c'est le RAF Differdange qui s'impose une seconde fois et reste en Ligue 1.



Par Stéphane Guillaume



Le Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn était proche de réaliser l’exploit face à l’Amicale Clervaux Futsal mais la victoire 5-2 n'a pas suffi pour assurer la qualification. Le retard de trois buts était déjà résorbé après seulement dix minutes de jeu (3-0) avec un quatrième but en prime juste avant la pause (4-0). Clervaux jouait mieux au retour des vestiaires, Fortes et «Guri» Ferreira plantaient deux buts pour mettre les Orange sur du velours (4-2). Les locaux inscrivaient un nouveau but (5-2) à quatre minutes du terme, trop tard cependant car c’est les méritants Clervallois qui disputeront leur première finale. «On a vu la victoire de l’humilité. On savait bien la difficulté de ce match, on a fait une mauvaise première mi-temps avec trop de respect pour le Samba 7 ALSS. Après la pause, mes joueurs ont bien démarré avec une autre attitude et le résultat est mérité. On n'a pas joué un futsal vraiment attractif mais il faut avoir l’humilité pour savoir reconnaître la qualité de notre adversaire et s'adapter. Je suis vraiment fier de mes joueurs et de nos supporters, ils ont été présents quand on en avait besoin», estime le cornac de Clervaux Filipe Pinto.

Le président du Samba 7 ALSS Luis Ramos était bien sûr furibond après cette élimination et il n’y va pas de main morte dans cette interview :



Le FC Differdange 03 n’avait pour ainsi dire plus rien à craindre face au Futsal US Esch grâce à la victoire de la demi-finale aller, 1-9 en terre eschoise. A la vision du match retour et de ce résultat nul (2-2), Esch peut avoir des regrets. «Oui, car je sens que l’on aurait pu faire beaucoup plus, surtout au match aller où rien n’a vraiment été. Le gardien a joué blessé et les choses n’ont pas tourné en notre faveur», soupirait le responsable de la section futsal de Esch, Filipe Sylvestre.

Ruben Oliveira (en rouge) et le FC Differdange 03 ont surmonté Fernando Correia Ferreira et l'US Esch.

Photo: Stéphane Guillaume

RAF Differdange: tout est bien qui finit bien



Dans le second match de barrage entre l’Union Titus Pétange Futsal et le RAF Differdange, c’est le pensionnaire de Ligue 1 qui a assuré une seconde victoire (3-6), elle lui garantit une année de plus parmi l’élite. Ce barrage avait déjà été décisif lors de l'aller pour Pétange. «Sur le premier match, on a été bien car on menait de deux buts à quatre minutes de la fin puis on s’est relâché pour encaisser quatre buts. Le manque de physique et peut-être la peur qui s’est installée ont fait que nous avons perdu pied. Sur celui-ci, la première mi-temps était catastrophique avec ce score de 0-3 puis le jeu était plus égal mais cela n’a pas suffi. On a surtout manqué de jus sur ce match. Nous n’avons pas été à la hauteur mais je trouve que le trio arbitral ne l’a pas été non plus», pestait le joueur pétangeois José de Araujo.

L’entraîneur du RAF Miguel Monteiro a lui aussi évoqué ce match et la saison.







Miguel Borges et le RAF Differdange (en blanc) ont écarté l'Union Titus Pétange de Tiago Carvalho.

Photo: Stéphane Guillaume

Les résultats

Play-off titre

Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn - Amicale Clervaux Futsal: 5-2 (aller: 0-3, forfait)

FC Differdange 03 - Futsal US Esch 2-2 (aller : 9-1)

Barrage Ligue 1 vs Ligue 2

Union Titus Pétange Futsal - RAF Differdange 3-6 (première manche : 8-10)