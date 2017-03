Les choses sérieuses vont débuter ce week-end avec les demi-finales aller des play-offs titre. Deux confrontations seront au programme dont celle entre le Futsal US Esch et le FC Differdange 03. Le responsable de la section futsal Filipe Sylvestre parle de ce premier opus.



Par Stéphane Guillaume



La phase classique du championnat est derrière nous, place dès à présent aux demi-finales du play-off titre. La première opposera l’Amicale Clervaux au Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn, la seconde sera une opposition entre Sudistes.



Pour son premier devoir de play-off, l'US Esch recevra le FC Differdange 03. Esch aura l'avantage du parquet sur lequel il ne s'est incliné que trois fois. «Je vois un match difficile mais un résultat qui peut tomber dans les deux sens car mes joueurs travaillent bien à l'entraînement. Ils tenteront de prendre l'avantage dans cette première manche», estime le responsable de la section futsal de l'US Esch, Filipe Sylvestre.

Le FCD03 part avec un avantage psychologique car il a empoché les deux confrontations directes durant la phase classique. Que cela soit Differdange où Esch-sur-Alzette, les deux formations ont un jeu assez poussif et les prises de décision sont rapides. Les locaux devront miser sur la vitesse de leur ligne offensive et compter sur la fougue d'un Rui Pereira toujours capable d'un coup d'éclat, ou sur la vista d'un Filippo Papappicco auteur de trois buts lors des deux dernières sorties pour tenter de mettre à mal l'axe défensif adverse. «Oui, je suis d'accord car le FCD03 est très bien organisé en attaque tout comme nous. Nous allons tenter de nous projeter rapidement vers l'avant comme nous avons l'habitude de le faire.»

«Ne pas essayer des choses que l'on ne maîtrise pas»

Même si l'US Esch n'est plus aussi flamboyant qu'au premier tour où il avait enchaîné sept victoires consécutives, il ne va pas bouleverser pour autant un système de jeu ambitieux et qui a fait ses preuves. Filipe Sylvestre espère que son effectif va se concentrer sur son jeu articulé autour du capitaine Alex Gonçalves et non sur celui de l'adversaire. Il faudra cependant contrer la possession de balle differdangeoise rigoureuse et surtout structurée. «On va se concentrer sur notre jeu et ne pas essayer des choses que l'on ne maîtrise pas.»



Pourvu que mon équipe se focalise sur son jeu avant de s'intéresser à celui de l'adversaire dit Filipe Sylvestre.

Photo: Stéphane Guillaume

Il a été surpris par l'arrivée en trombe du nouveau venu Fabio Faria qui s'est parfaitement acclimaté au mode de jeu réglé comme du papier à musique du FCD03. Il sera sans doute un des hommes clés dans la confiscation du ballon qui pourrait s'avérer déstabilisant pour les Eschois. «Le nouveau joueur Fabio Faria est assez discipliné et c’est un gars qui arrive parfaitement à se placer sur le parquet» termine-t-il.

Le programme des matchs aller



Dimanche

18 h: Amicale Clervaux Futsal - Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn

20 h: Futsal US Esch - FC Differdange 03

Match de barrage Ligue 1 vs Ligue 2



Dimanche

18h30: RAF Differdange - Union Titus Pétange Futsal