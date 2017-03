L'entraîneur de Schieren Frank Lessure se félicite du comportement des jeunes joueurs. A Steinsel, Filipe Vila Verde s'attendait à un match compliqué. Jacek Complak (Bastendorf) ne conteste pas la victoire d'Erpeldange dans le derby de la série 1.

Propos recueillis par Daniel Pechon



Frank Lessure (Schieren): «Cela fait du bien au moral de cette jeune équipe. Un succès absolument mérité sur un terrain très difficile et une équipe de Walferdange bien organisée. A présent, il nous reste 12 finales pour rester en division 1. Toujours avec la philosophie d'introduire de jeunes joueurs et un recrutement régional. A souligner la prestation de Graca Lewin, qui jouait encore en cadets voici 8 mois. J'espère que d'autres suivront.» Schieren - Walferdange 3-0

Filipe Vila Verde (Steinsel): «Une reprise comme on l'attendait. Avec beaucoup de nervosité. Il a fallu changer de tactique après le 0-1 sur penalty de Kehlen à la 48e. Un coup franc gagnant de Dylan puis la rentrée d'Alex a permis de conserver plus le ballon. Un arrêt décisif de Gabriel avant le 2-1 à la 95e lors du temps additionnel justifié par la blessure du gardien visiteur qui a dû sortir.» Steinsel - Kehlen 2-1

Jacek Complak (Bastendorf): «Une victoire méritée d'Erpeldange qui a de l'expérience et avec des joueurs de valeur. Par contre je ne sais pas s'il y a penalty sur le 2-0. Mais vu la prestation de l'équipe, je suis optimiste pour les semaines à venir.» Erpeldange - Bastendorf 2-1

Charles Leweck (Erpeldange): «Une rencontre peut-être difficile mais on a eu l'occasion de tuer le match. Alors que c'est 2-0, on fait une petite erreur à proximité de notre but qui s'est payée cash. C'était un match important et Bastendorf est solide derrière, malin sur les contres. Une victoire méritée.» Erpeldange - Bastendorf 2-1

Georges Menster (Itzig): «Muhlenbach a dominé l'ensemble du match. Des regrets cependant au repos. Si on est mené 1-0, on rate trois belles occasions par manque de réalisme. Après l'heure de jeu, notre travail défensif n'a plus été le même et au lieu de concrétiser une occasion pour faire le 1-1, on encaisse le 2-0. Certains de mes joueurs ont lâché en seconde période. Je répète, mes 11 joueurs doivent être à fond tous les matchs si on veut assurer notre maintien en Division 1.» Muhlenbach - Itzig 3-0



Massimo D'Amaro (Munsbach): «Un terrain à la limite du praticable qui a obligé les deux équipes à jouer avec des longs ballons. Après 10 secondes, Bertrange touche la transversale. Mais je pense que c'est leur seule occasion du match. Après on hérite de quatre ou cinq occasions. A la 56e, on a encore une double occasion et cinq minutes après, sur penalty, Bertrange marque.... avant le K.O à la 92e 2-0. Rien à reprocher à l'équipe, manque juste la finition. On se battra jusqu'au bout.» Bertrange - Munsbach 2-0

David Spir (Remich/Bous): «On est très bien rentré dans le match. Après avoir manqué deux occasions franches, l'égalisation nous a fait beaucoup de mal au moral et notre niveau de jeu a baissé. La mi-temps nous a fait du bien pour nous refaire le moral et nos efforts ont été récompensés. La solidarité et la collectivité nous ont permis de faire la différence pour une victoire méritée.» Weiler - Remich/Bous 1-3

Francesco Controguerra (Äischdall): «Un match difficile mais le partage est justifié. A quatre minutes du terme, Landry, à cinq mètres, sur passe de Dnitro Kelmendi, a l'occasion de mettre le 2-1. Mais c'est vrai aussi que Lintgen a raté un peu la même occasion avant. Donc le partage est équitable, sur un terrain excessivement difficile.» Lintgen - Äischdall 1-1

Gilles Rodenbourg (Schifflange): «L'équipe à la plus grande volonté a gagné. On a perdu un peu le fil après l'égalisation. Mais on s'est créé plus d 'occasions en début de seconde période avant que Wormeldange ne fasse pression les 20 dernières minutes. L'homme du match, évidemment, a été Tony Lopes avec son troisième but à la 90e.» Schifflange - Wormeldange 3-1

Patrick Leogrande (Mersch): «Je suis probablement un entraîneur déçu comme beaucoup d'autres avec la faible participation aux entraînements en préparation. Mais on a démarré le premier match à 100 à l'heure. Mika Madeira (8e), Fabio Gaspar (14e et 45e), Stefan Martins (56e et 80e) et Frédéric Thill (63e) ont inscrit nos six buts face à une équipe de Vianden qui m'a déçu dans tous les compartiments. Le score aurait pu être plus élevé.» Mersch - Vianden 6-0

Egide Thill (Wormeldange): «Les deux équipes se sont neutralisées en première mi-temps. Fabio Barbosa aurait pu faire même 2-1 mais un défenseur a sauvé sur la ligne. Une faute d'inattention provoque le 2-1 et le 3-1 est encaissé quand on fait tout pour revenir. Nous avons affronté une défense bien organisée et avons fait face à un attaquant efficace. Rien à reprocher à mes joueurs.» Schifflange - Wormeldange 3-1

Johann Bourgadel (Sanem): «Florent Schiltz s'est blessé dans un choc contre un montant. A cet instant, j'avais déjà fait mes trois changements. A 10 contre 11, à 1-1, cela devenait difficile surtout avec une faiblesse hallucinante du trio arbitral qui a aidé notre adversaire avec des décisions surprenantes. Sur le fond, Junglinster mérite largement le partage sur la seconde période.» Junglinster - Sanem 2-1