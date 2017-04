L'arbitrage est une nouvelle fois au coeur des débats des entraîneurs de Division 2 qui refont le match. Joao Pereira (Berdorf/Consdorf) n'y va pas de main morte alors que Paul Wirard (Colmar-Berg) n'en démord pas même s'il refuse de s'en servir comme prétexte. Florilège!

Propos recueillis par Daniel Pechon



Artur Marques (Moutfort): «Nous avons enfin brisé la glace (en marquant un but), avec une victoire à la clé mais qui n’a pas été aisée. On aurait dû mener par 3, 4 buts d’écart à la pause. On a touché la barre à deux reprises (du déjà-vu) et enfin trouvé la faille à la 36e par Dani dos Reis de la tête. Après le 2-0, les joueurs ont relâché un peu le rythme et nous sommes passés du rêve au cauchemar en 9 minutes, score sans appel à 2-2. Pendant cette période on aurait même pu en prendre un troisième. L’équipe s’est alors ressaisie et c’est Junior Gomes qui a marqué le but de la victoire 84e ... avant de se faire exclure. Une bousculade inutile devant le banc de Ehnen a valu une exclusion à Ehnen et deux pour Moutfort. Inutile et sans motif car le match s’est terminé dans le plus grand fair-play.» Ehnen - Mensdorf 2-3

Paul Wirard (Colmar-Berg): «0-0 à la pause, alors que nous aurions dû mener, vu les occasions et un penalty non sifflé pour faute de main. Après le 0-1, le 1-1 tombe à la 65e par Johnny Babiyanga avant deux buts de l’inévitable Sacha Biwer. Défensivement, nous n’avons pas été capables d’annuler un Sacha Biwer dans une grande forme qui a mené des contres dévastateurs. Très important d’avoir un joueur de cette qualité dans une équipe. A retenir que nous n’avons pas été gâtés par certaines décisions arbitrales, pourtant sur des phases de jeu claires et évidentes. Mais je ne cherche pas d’excuses, nous avons perdu le match au moment où nous devions le gagner.» Colmar-Berg - Hosingen 1-3

Jorge Fernandes (Feulen): «Une victoire dans la continuité d’une évolution plus positive comme à Steinfort où nous avions fait pratiquement jeu égal après quelques semaines de galère. On ne manque pas de qualité sur le terrain mais c’est le mental qui manque. Une saison un peu décevante. L’équipe pouvait faire mieux. Cependant, on se battra jusqu’à la fin de la saison.» Feulen - Diekirch 3-1

Frédéric Di Biase (Luna Oberkorn): «Malgré la défaite d’aujourd'hui, je n'ai rien à reprocher à mes joueurs. On a bien fait circuler le ballon mais malheureusement on encaisse le but à la 85e sur la seule erreur de mon groupe. On la paye cash. On jouera le coup à fond en allant chercher la victoire au prochain match. Il reste 6 matchs.» Aspelt - Luna Oberkorn 1-0

Nuno De Almeida (ASL Porto): «Un match dominé du début à la fin avec une équipe qui a exprimé une belle attitude, avec un but dès la première minute de Luis Soares et le dernier à la dernière minute de Keywene Mendonça. William Da Silva, Orlando, Joao Piedade, Yves Rowlings étant les autres buteurs.» ASL Porto - Schouweiler 6-0

Carlo Schroeder (Clervaux): «Steinfort, c'est l'équipe la plus forte de la série. Pour nous depuis dimanche, c’est officiel, on jouera la saison prochaine en Division 3. Une saison très difficile faite de départs, de nombreux blessés et d’absences répétitives. Je ne m’y attendais pas. Je n’ai pas pu aligner une seule fois mon équipe type. On va encore essayer de gratter quelques points avant la fin de la saison.» Clervaux - Steinfort 0-4

Joao Pereira (Berdorf/Consdorf): «Un match équilibré et un score logique à la pause (1-1). En augmentant le rythme en seconde période, nous nous sommes créé sept ou huit très bonnes occasions dont quatre ont été dans le but. Résultat final logique. Mais, point noir, une flopée de cartons jaunes distribués un peu trop facilement. J’en profite pour pousser un coup de gueule sur l’arbitrage. Contre Mensdorf, on reçoit un carton rouge dont on ignore la raison et on joue 35 minutes à 10. Contre Schouweiler, un arbitre sort un jaune/rouge et un rouge et ajoute huit minutes de temps additionnel surréalistes. Schouweiler égalise à la dernière minute alors que l’on a joué un bon bout de temps à 9. Et je pose ouvertement la question aux arbitres s’ils ont conscience de la responsabilité qu’ils prennent en expulsant un joueur, si la faute est suffisamment évidente pour justifier une sanction qui a pour conséquence la perte d'un joueur le reste du match et une suspension le match suivant... Et certaines fois, plutôt que de calmer, il crée un énervement supplémentaire face à l’injustice. Mon équipe fait preuve souvent de fair-play face à des situations difficiles comme à Schouweiler. Peu utilisé, le dialogue doit d’abord faire partie du langage de l’arbitre et il est plus approprié que de tomber immédiatement dans le jeu des cartons. Je ne veux pas généraliser car certains arbitres font bien leur boulot.»