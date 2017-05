Gilles Rodenbour regrette que son équipe n’a pas profité de sa supériorité numérique. Patrick Leogrande assiste au même scénario à chaque match. Yvo Martins a profité de ses connaissances sur Steinsel et Johann Bourgadel a un effectif qui fond à vue d'oeil.

Propos recueillis par Daniel Pechon



Gilles Rodenbour (Schifflange): «En première mi-temps , notre adversaire a fait preuve de plus de maturité dans le jeu mais sans être particulièrement dangereux. Sur une erreur défensive, Muhlenbach ouvre le score à la 26e. Malgré le carton rouge de notre adversaire, nous n’avons pas compris qu’on devrait faire circuler la balle pour créer des espaces. En seconde mi-temps, au moment où nous prenions une légère supériorité, Muhlenbach marque le 2-0, encore sur erreur défensive.» Schifflange - Muhlenbach 0-2

Patrick Leogrande (Mersch): «Les matches se suivent et se ressemblent pour nous: possession de balle, domination, des occasions mais pas de concrétisation. Medernach n'a pas une occasion pendant 90 minutes mais gagne le match. Deux grosses erreurs individuelles font que nous perdons à nouveau trois points.» Medernach - Mersch 2-1

Filipe Vila Verde (Steinsel): «On a craqué mentalement. La défaite de mercredi à laissé des traces. Même si à l’issue de la première mi-temps on devait mener 4-1, le 1-1 nous a mis dans le doute et a relancé Pratz/Redange. » Pratz/Redange - Steinsel 3-2

Yvo Martins (Pratz/Redange): «Je connais Steinsel depuis quelques années. Je sais comment l’équipe joue et je connais la philosophie de Filipe Vila Verde. Si Steinsel attaque avec cinq ou six joueurs, c'est normal qu'ils créent de l'espace dans leur défense et qu’on en profite. J’ai dû prendre cinq joueurs qui n’ont qu’une moyenne de 10% de présence à l’entraînement avec les absents (communions, travail, vacances). Un bon rétablissement à un joueur de Medernach, Fernandes Rafael, un bon copain aussi, qui a fait un malaise vendredi soir sur le terrain.» Pratz/Redange - Steinsel 3-2

Claude Meylender (Weiler): «Dans un derby, il n'y a jamais de cadeaux. Et il est tout aussi important de mener rapidement face à un adversaire qui n'a plus rien à perdre. Il fallait surtout montrer que nous voulions cette victoire et ça nous a plutôt bien réussi. Une mention spéciale pour Bodri.» Itzig - Weiler 0-5

Massimo d’Amaro (Munsbach): «On a d’abord eu du mal. Ensuite, on a géré et dominé le match de bout en bout. Mathématiquement, il nous reste un petit espoir mais il faudrait déjà un miracle pour parvenir au barrage. Le groupe va jouer à fond cette fin de saison avec des hauts et des bas mais surtout la tête haute.» Munsbach - Remich-Bous 4-0

René Rippinger (Kehlen): «Deux cadeaux qui ont offert à Schieren ses deux buts, avec notre gardien qui a été trop sûr de lui et qui laisse glisser entre ses mains un ballon venu de la ligne médiane. Trop de fautes dans les deux camps avec un arbitre obligé d'interrompre le match quasi toutes les deux minutes et de sortir plus de dix cartons jaunes et un rouge. Un jeu de massacre qui nous coûte cher: trois joueurs blessés.» Kehlen - Schieren 2-2

Jhemp Almeida (Red Black): «Bertrange n'a rien lâché et on a eu la chance de marquer le but de la victoire après avoir raté quelques contres. A 10 contre 11 pendant 20 minutes, Bertrange a fait jeu égal. Depuis trois matchs, l'équipe est consciente de l'enjeu et montre un autre visage.» Red Black - Bertrange 2-1

Antonio Teixeira (Lintgen): Cela fait deux matches que l’on joue presque la seconde période à dix mais on fait preuve de caractère, d’une grande solidarité, c’est notre force. On joue encore en Coupe FLF mercredi et ça va peser encore.» Bastendorf - Lintgen 1-2

Jacek Complak (Bastendorf): «Lintgen a mérité sa victoire, probablement la meilleure équipe de la série grâce à sa constance alors qu’Erpeldange a le plus de qualité. Ce fut un très bon match. On a eu une chance d’ouvrir la marque en première mi-temps. Un match d’un bon niveau.» Bastendorf - Lintgen 0-1

Johann Bourgadel (Sanem): «Certains joueurs sont déjà partis et je peux déjà vous dire que mercredi ils seront dans les tribunes pour regarder le quart de finale! Nous avons commencé la saison avec 28 joueurs, il m’en reste 16. A noter qu’il y a eu aussi des blessés (5). Berbourg n’a pas été meilleur mais nous a donné une leçon de réalisme alors que nous avons eu la possession de balle. Le troisième but après la pause nous a définitivement "tués". » Sanem - Berbourg 2-5