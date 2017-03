Olivier Ciancanelli, Jemp Almeida et René Rippinger ont bénéficié d'un brin de chance. Patrick Leogrande, malgré un succès 6-1, reconnaît que Walferdange était la meilleure équipe sur le terrain pendant une heure. Enfin, Benny Reiter et David Spir évoquent l'arbitrage contesté.

Patrick Leogrande (Mersch): «Walferdange méritait beaucoup plus. Pendant 60 minute, elle était la meilleure équipe avec quatre occasions franches. On marque contre le cours du jeu par Jason Brito. Même scénario en seconde période. Walfer joue mieux que nous mais c'est nous qui inscrivons les buts: Stefan Martins (2-0, 62e), Frédéric Thill (3-1, 70e), Stefan Martins (4-1, 84e), Nico Valetta (5-1, 89e), Kevin Medina (91e, 6-1). On ne joue pas bien. Il faut corriger notre mentalité au plus tard pour dimanche prochain contre Lorentzweiler.» Mersch - Walferdange 6-1

Olivier Ciancanelli (Belvaux): «L’équipe a été très crispée lors de la première mi-temps de ce derby. Sanem, avec une meilleure maîtrise technique, nous a dominés avec de belles occasions surtout sur phases arrêtées. Notre gardien Lionel Rodrigues a été l'auteur de quelques parades extraordinaires et a dominé le jeu haut par ses interventions aériennes, soulageant bien la défense. Le travail de Bob Simon à l'entraînement. En deuxième période Belvaux a contrôlé. Le bloc est resté sur ses 35 mètres pour placer ses contres. Une fin de période chaotique a fait sortir à M. Sales deux joueurs de Sanem. Sur une dernière attaque, on fait le 2-0.» Belvaux - Sanem 2-0

Luc Muller (Berbourg): «La rencontre a été remise, alors que les joueurs étaient déjà en train de s’échauffer après une constatation du trio arbitral que le terrain était dangereux. Une surface d’une quinzaine de mètres carrés devant un but avait été mal clouée au sol et des clous se détachaient. La remise était logique. Bertrange bénéficiera d’un nouveau synthétique fin de saison.» Bertrange - Berbourg remis

Jemp Almeida (Red-Black): «Tous les matchs sont un combat et se jouent jusqu'à la fin. Il ne faut pas oublier que l'objectif est et restera le maintien. La première mi-temps est pour nous mais sans occasion franche. La deuxième est pour Wormeldange qui aurait pu marquer sur deux ou trois occasions. Mais la chance était de notre côté aujourd'hui et on marque à la 87e sur un penalty par Christopher Colito.» Wormeldange - Red-Black 0-1

Neil Pattison (Mertzig): «Après une préparation moyenne on a mal commencé le second tour et cela n’a pas renforcé notre confiance pour entrer dans le derby contre Schieren. Un match à 6 points. On encaisse sur la première occasion de Schieren. On n'a pas su retrouver notre organisation défensive en milieu du terrain et des erreurs individuelles ont aidé notre adversaire. Une discours différent à la pause a changé un peu l'attitude des joueurs. Un changement offensif nous a permis de marquer vite après la pause. Le groupe a montré un autre visage. Schieren s'est montré un peu trop indiscipliné et le 3-1 était proche.» Schieren - Mertizg 1-2

Egide Thill (Wormeldange): «Une première mi-temps plutôt équilibrée (0-0) avec peu d'occasions de but dangereuses. En deuxième mi-temps, mon équipe a bien pris le match en main surtout avec la rentrée de Fabio Barbosa. Fabio, Michal Mroch et Ricardo Coimbra étaient souvent à l'origine d'occasions de but, mais il manquait la précision notamment dans le chef des jeunes Noa Block (entré à la 60e minute) et Max Kirsch. Dans les dernières minutes, sur une des rares contre-attaques du Red Black nous commettons un penalty sur une erreur personnelle de l'un de nos défenseurs. Félicitation à l'adversaire pour ce joli hold-up.» Wormeldange - Red-Black 0-1

Filipe Vila Verde (Steinsel): «On a sûrement battu une des meilleures équipes du championnat et qui a largement contribué au niveau et à la beauté de ce match. Même si une fois le 3-0 atteint, le match a perdu un peu de sa saveur. On a fait une première mi-temps quasi parfaite en dominant, ce qui n’a pas empêché Äischdall de montrer quelques atouts offensifs. Conscient que notre adversaire allait réagir en seconde période, on leur a coupé l’élan dès la reprise.» Steinsel - Äischdall 4-2

René Rippinger (Kehlen): «Une belle victoire. Après le 1-0 de Yannick Breckler, nous avons encore trois occasions. Mais au deuxième acte, c'est l'adversaire qui mérite de gagner cette rencontre, avec au moins deux actions 100 % pour marquer.» Pratz./Redange - Kehlen 0-1

Georges Menster (Itzig): «En regardant les dates de naissance des joueurs des deux équipes, cela ressemblait plus à un match espoirs. En réalité un match Seniors 1 pour le maintien en Division 1. Le match était assez ouvert, avec des occasions des deux côtés, les meilleures pour Schifflange, mais notre gardien Joe Reuter était dans une très belle forme. Finalement, nous ne faisons pas un grand pas avec 1 point, mais la réaction après la contre-performance contre Belvaux était visible.» Itzig - Schifflange 0-0

Benny Reiter (Junglinster): «Une victoire méritée, même si c'est aussi grâce à deux décisions arbitrales que l’on peut interpréter différemment. Dans la première, notre défenseur central a retenu l'attaquant de Bous qui filait seul au but: sanction, un carton jaune. Décision correcte car l'autre défenseur était à la même hauteur mais le rouge aurait pu se justifier aussi. Façon de voir les choses. Deuxième polémique, juste avant la mi-temps un défenseur de Bous tacle un de mes joueurs, pied en avant et est sanctionné d'un rouge direct. L'arbitre était tout près et n'a pas hésité une seconde. Certes jeu très dangereux mais comme mon joueur n'était pas blessé sérieusement, un jaune foncé aurait pu suffire! L'arbitre n'a sûrement pas fait d'erreur mais personne n'aurait crié scandale s'il avait décidé différemment. Le match était techniquement d'un très faible niveau avec une équipe de Bous physique qui a hérité de quelques opportunités mais sans de fond de jeu. Très compliqué vu nos insuffisances techniques et notre jeu trop lent à faire plier cette équipe.»

David Spir (Remich/Bous): «Les semaines se suivent et se ressemblent. Nous dominons la première mi-temps avec trois occasions contre aucune. À la 35e minute, mon attaquant Michel Bucolo part seul au but et le défenseur le retient par le maillot, l'arbitre donne seulement le carton jaune. À la 44e, Ermi Borges effectue un tacle appuyé mais pas dangereux et à la surprise générale l'arbitre lui adresse un carton rouge. Nous avons joué toute une mi-temps à 10. À cinq minutes du terme, nous avons encaissé un but sur la deuxième occasion de Junglinster puis en fin de match un deuxième. Un manque d'efficacité et des décisions arbitrales qui nous ont compliqué le match.»