Artur Marques (Moutfort-Medingen) attend toujours un but de son équipe, là où Jean-Marie Reichling (AS Hosingen) a eu le bonheur d’en savourer quatre en un quart d'heure, tandis que Carlos Pereira (Gilsdorf) n’a rien compris sur un but annulé qui devait être décisif.

Propos recueillis par Daniel Pechon



Artur Marques (Moutfort-Medingen): «Le score est sans appel, mais sans doute un peu lourd au reflet du match. Nous avons livré une très bonne première mi-temps, et le but d'ouverture tombe à la 37e minute, parce que simplement notre adversaire a été plus efficace que nous. Le but du 2-0, inscrit à la 55e minute, a ruiné le moral des troupes. Maintenant, notre manque de réussite devant les buts est une évidence qui n’explique pas tout. Cela nous fait 450 minutes sans marquer! Cela va se débloquer tout en une fois… De toute façon, la lutte continue et on y croit.» Aspelt - Moutfort-Medingen 4-0

Paul Wirard (AS Colmar-Berg): «La seconde période a été une copie de la première. Le tournant du match se situe à quinze minutes de la fin, sur une grosse occasion: seul devant le gardien de but adverse, au lieu de jouer collectivement avec un partenaire esseulé devant le but vide, on ne cadre pas. A la 85e minute, sur une grosse erreur défensive, un joueur adverse part seul au but pour faire le 1-2. J'ai vu une très belle équipe d’Useldange, avec une très bonne mentalité. A retenir que notre jeu collectif nous fait défaut pour l’instant, et qu'il est difficile aussi de remplacer plusieurs joueurs absents, que ce soit pour blessures, cartons, vacances, maladies et autres…» . Colmar-Berg - Useldange 1-2

Jean-Marie Reichling (AS Hosingen): «Ce n’était encore que 0-2 à la pause, et on marque ensuite quatre buts en l'espace d'un quart d'heure. Le match est alors terminé. Notre ambition de début de saison était de terminer dans les cinq premiers, on est donc sur le bon chemin, même si nous avons perdu trop de points bêtement.» Brouch – Hosingen 2-8

Patrick Wagner (US Boevange): «J'ai vu une très bonne première mi-temps de notre part, au terme de laquelle le score aurait pu être de 5-0. En seconde période, Feulen a essayé et aurait pu revenir à 2-3 sur coup-franc, mais un arrêt splendide de notre gardien Ewertz l’en a empêché. Notre victoire est méritée.» Feulen - Boevange 1-3

Claude Leogrande (Syra Mensdorf): «Ce fut une victoire difficile, mais acquise grâce à une bonne deuxième mi-temps, alors que la première fut plutôt équilibrée. On s'est fait avoir en défense par une longue passe en profondeur de Berdorf-Consdorf (1-0). Par la suite, on a essayé de réagir, mais il a manqué la dernière touche d’agressivité et la pointe de concentration devant le but. En l'espace de dix minutes, on a fait basculer la rencontre de notre côté en seconde période, avant de bien gérer la fin de partie. L'USBC01 n'a eu qu'une seule véritable occasion et nous aurions pu jouer les contres plus intelligemment. Mais bon, 3-1 est un résultat satisfaisant; c'est une belle réaction de l'équipe après avoir été menée 1-0 à la mi-temps.» US Berdorf-Consdorf - Mensdorf 1-3

Nuno de Almeida (ASL Porto): «La victoire est logique et méritée! Je soulignerai un bon match de notre part, avec de belles occasions de but. Mais, comme dans tous les matches, on a besoin de six occasions pour inscrire un but. Après notre premier but, nous étions plus proches du deuxième que de l'égalisation de Merl-Belair, qui a eu en tout et pour tout deux occasions sur tout le match. On est restés bien organisés.» ASL Porto – Merl-Belair 1-0

Jan Küchling (Jeunesse Biwer): «Il n’existe aucun match facile pour nous. Ehnen nous a compliqué la vie en première mi-temps, et nous avons eu un peu de chance aussi. En seconde période, nous avons augmenté notre niveau et notre rythme, et on a ainsi pu accroître le score.» Jeunesse Biwer – Vinesca Ehnen 4-0

Frédéric Di Biase (Luna Oberkorn): «C'était un bon match, marqué par une belle domination de notre part, mais les joueurs de CSO ont très bien défendu. On a eu du mal pendant les vingt premières minutes, avant d'opérer quelques réglages à cause des nombreux blessés et suspendus. Et cela a fini par payer. Apres l'ouverture du score, on a continué à pousser, et on a mis le 0-2 a la 43e minute. Le score aurait pu être plus élevé, sans une certaine maladresse de notre part à la finition. Avec ces trois points, on maintient le suspense dans notre division. Sergio Costa (ancien gardien de Käerjéng) effectue un super boulot avec les gardiens, et cela se voit sur le terrain.» CS Oberkorn - Luna Oberkorn 0-2

Carlos Pereira (Jeunesse Gilsdorf): «Si, dans le match, Wincrange a eu les occasions pour gagner, nous marquons le 2-1 à la 90e minute, mais il est... annulé sans qu'on puisse savoir pourquoi. Et... sur l'action de contre qui s'ensuit, c'est Wincrange qui marque! Je suis très déçu pour mes joueurs, qui ont dû rentrer à la maison avec zéro point dans des circonstances peu nettes. Parfois, ni l’entraîneur, ni les joueurs, ne peuvent changer les choses.» AS Wincrange - Jeunesse Gilsdorf 3-1