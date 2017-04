Filipe Vila Verde (Steinsel) n'aurait pas trouvé anormal d'être battu, Asip Sejodovic (Mühlenbach) avoue avoir été espionner son adversaire le week-end passé, Egide Thill (Wormeldange) bat sa coulpe, tandis que Gilles Rodenbour (Schifflange) déplore la plus mauvaise prestation de son équipe depuis la reprise.

Propos recueillis par Daniel Pechon



David Spir (Remich-Bous): «Les deux équipes ont touché à plusieurs fois les montants. Nous avons tout manqué au cours des vingt premières minutes, et fini par encaisser le 1-0. Ce but a eu l'avantage de nous réveiller, et on égalise via un beau centre de Patricio da Silva, conclu par Michel Bucolo. Deux minutes avant la fin, on touche la barre transversale, et puis l'arbitre accorde un penalty litigieux qui punit notre manque d'efficacité.» Belvaux - Remich-Bous 2-1

Georges Menster (Itzig): «On a vécu quatre-vingt-dix minutes très disputées, avec des erreurs techniques et de nombreux déchets des deux côtés. Le fait principal du match: nous avons su marquer avec beaucoup de réalisme et aux bons moments, juste avant (43e et 45e) et après la pause (48e). Une réussite qui nous a fortifiés mentalement. On n'a malheureusement ensuite pas su profiter des espaces libres.» Red-Black Egalité - Itzig 1-3

Gilles Rodenbour (Schifflange): «On a affronté un adversaire qui respirait la confiance. Münsbach a d'ailleurs ouvert le score suite à une erreur défensive de notre part, puis on a égalisé sur penalty dans une première mi-temps que nous avons dominée, avec plus d'occasions en notre faveur. L'inverse s'est produit en seconde période, avec Münsbach qui s'est créé des occasions, mais sans être décisif, ni concret. Tony Lopes, avec sang-froid, a marqué un second penalty. Au bout, il y a la victoire, mais je dois avouer que c'est notre plus mauvaise prestation depuis la reprise.» Schifflange - Münsbach 2-1

Asip Sejdovic (Mühlenbach): «Notre succès est mérité. J'avais été visionner Berbourg la semaine précédente, et j'avais répertorié les faiblesses de cette équipe, singulièrement une défense plutôt fébrile et composée de grands gabarits. On a donc jouer surtout à terre. On n'a pas laissé jouer Berbourg, qui, je crois, n'a obtenu qu'une seule réelle occasion.» Mühlenbach - Berbourg 4-0

Johann Bourgadel (CS Sanem): «Mon équipe a livré un match presque parfait, dans une rencontre dominée de la tête et des épaules, excepté un relâchement en début de seconde période. J'ai alors sorti notre meilleur joueur du match, Ricardo Santos, pour répondre à un besoin de fraîcheur. On aurait pu marquer plus. Et cerise sur le gâteau, l'équipe 2 vient de prendre la première place et risque de monter une seconde saison consécutivement.» Wormeldange - Sanem 1-6

Pedro Teixeira (Medernach): «Le match nul aurait pu être logique. Les deux équipes ont eu de bonnes occasions. On n'a pas su plier le match, mais Vianden a été ensuite dangereux en seconde période.» Medernach - Vianden 1-0

René Rippinger (Kehlen): «Bastendorf est un adversaire très solide, qui nous a forcés à une bataille très serrée durant 90 minutes. Menés, nous avons riposté et la volonté de gagner a pris le dessus.» Bastendorf - Kehlen 2-3

Filipe Vila Verde (Steinsel): «On s'en sort avec beaucoup de chance. Si Lorentzweiler avait gagné ce match, je n'aurais rien eu à redire. Notre gardien nous a sauvé le point. La première mi-temps n'a rien laissé augurer de la seconde, au cours de laquelle on a beaucoup souffert. Nos erreurs successives en seconde période ont mis en confiance notre adversaire. La suite ne mérite pas de commentaire. On a eu de la chance, c'est tout.» Steinsel - Lorentzweiler 1-1

Andrzej Jaworucki (Vianden): «Medernach a mieux débuté la rencontre que nous. Nous avons dû jouer défensivement. Ensuite, progressivement, on s'est amélioré et on a eu quelques occasions, surtout en fin de match. Le derby face à Bastendorf sera important.» Medernach - Vianden 1-0

Pascal Fabbri (Bertrange): «Ce match était compliqué, et je pense que l'on peut-être satisfaits. Malgré des titulaires absents, blessés ou suspendus, on a eu la force de revenir au score en seconde période par Marzouk et Ettabet. Je relève un bon match des jeunes éléments.» Bertrange - Kayl-Tétange 2-1

Egide Thil (Wormeldange): «Je prends la défaite sur ma responsabilité. Je n'ai pas souhaité modifier mon système de jeu, malgré l'absence de Nasreddine en défense. Malgré cela, je dois saluer la performance de Mikael Silva, 17 ans, et de Jeff Marson, 18 ans. Rien à ajouter d'autre, si ce n'est une période positive de 25 minutes en deuxième mi-temps.» Wormeldange - Sanem 1-6