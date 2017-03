Nuno de Almeida (ASL Porto) a une équipe qui dort un peu trop, Ronny Thill (Echternach) est à la tête d'une formation qui sait se serrer les coudes. Artur Marques (Moutfort) a pris des risques et s'est brûlé les ailes. La journée de reprise vue par les entraîneurs de Division 2.

Propos recueillis par Daniel Pechon



Jean-Marie Reichling (Hosingen): «Disciplinée, bien organisée et en respectant les consignes , l’équipe a travaillé jusqu'à la fin avec un bon gardien, Mike Foetz! Comme au match aller, nous avons pris à nouveau un point à la meilleure équipe dans notre division.» Steinfort - Hosingen 2-

Ronny Thill (Echternach): «On a bien entamé le match avec le 1-0 tombé après 6 minutes. La suite de la première mi-temps a été marquée par le vent qui nous a posé des problèmes. Schouweiler a égalisé à la 38e. Mais mon équipe a bien réagi immédiatement en marquant le 2-1 par Andy Mesen. Un de nos joueurs a encore été expulsé avant la pause, compliquant la mission pour prendre les trois points. Mes joueurs n'ont pas été fatalistes et ont accepté de serrer les coudes, de jouer avec le cœur. Dans notre situation, cette mentalité de combattants est nécessaire. Victoire difficile mais je dirais méritée.» Schouweiler - Echternach 1-2

Nuno de Almeida (ASL Porto): «Un premier acte dominé sans être brillant! Avec une équipe non présente dans les duels, la mienne. On rentre mieux dans la deuxième partie et on prend un but sur une erreur même si on commençait à se réveiller. Mais avec ce but on s'est vraiment réveillé et on a inversé le score à 2-1 avant de s'endormir à nouveau, croyant que le plus difficile était fait! Ehnen sur une de ses deux occasions de la deuxième mi-temps a marqué. Après on a tout donné. Match difficile, dominé avec une victoire méritée et une équipe d'Ehnen très dure dans le bon sens et très difficile à jouer!» ASL Porto - Ehnen 3-2

John Mathgen (Colmar-Berg): «La différence s'est faite après la pause. Un manque de concentration et des grosses fautes individuelles. Certains joueurs doivent se poser la question s'il sont là pour le groupe ou pour faire briller leur image personnelle. Le foot se joue en équipe et j'insiste, aussi et surtout entre copains. Le score est logique et aurait pu être même plus important. Heureusement, Wincrange a été maladroit à la conclusion. Et pourtant, je n'ai pas trouvé Wincrange plus fort qu'au match aller.» Wincrange - Colmar-Berg 2-0

Claude Leogrande (Mensdorf): «Match difficile pendant 90 minutes avec la pluie et le vent! Une première mi-temps équilibrée avec Damien Steinmetz qui profite d'une erreur défensive d'Oberkorn . On n'a pas bien joué en première mi-temps! Oberkorn égalise sur une tête. Marquage inexistant de notre part! On se réveille et on domine toute la deuxième mi-temps avec quatre ou cinq très bonnes occasions! Victoire méritée au vu de la deuxième mi-temps.» Mensdorf - Luna Oberkorn 2-1

Artur Marques (Moutfort): «C'était la reprise et quelle reprise! L'arbitrage de Monsieur Dosseray a été excellent. Je tiens à le signaler. Venons-en au match, 19e minute le score est toujours de 0-0, à la 29e minute, c’est 3-0. Comme c'est la période "Buergbrennen" alors on a décidé de jouer avec le feu. Pour résumer vite fait, en tant qu'entraîneur j'assume l'entière responsabilité de cette déroute monumentale.» Berdorf/Consdorf - Moutfort 7-0



Carlo Pereira (Gilsdorf): «Résultat un peu lourd mais logique quand on commet tant d'erreurs défensives. On a dû reconstruire une équipe pour ce deuxième tour. Sur la feuille de match de dimanche, sept joueurs faisaient partie de la deuxième équipe en début de saison. On joue avec ceux qui s'entraînent et acceptent une bonne discipline. Les deux matchs qui suivront ne seront pas plus faciles contre Steinfort et Feulen mais je suis sûr que les résultats vont arriver. Aucun reproche à faire à mes joueurs qui se sont battus.» Boevange - Gilsdorf 6-0

Frédéric Di Biase (Luna Oberkorn): «Je n'ai rien à reprocher à mes joueurs qui ont réalisé un gros match. Malheureusement, on leur fait un super cadeau, une passe en retrait sans regarder. C'est leur unique occasion de la première mi-temps. Mes joueurs ont continué de pousser et Sébastiao Mendes a déposé le ballon sur la tête de Jose Pires (1-1). Le tournant du match, l'arbitre Rui Ribeiro ne siffle pas une faute évidente et, comme d'habitude on se fait punir à la 89e sur un coup franc. On méritait mieux, on fait encore trop de cadeau.» Mensdorf - Luna Oberkorn 2-1