Ce premier week-end de mars marque l'ouverture de la MLS 2017 (Major League Soccer), le championnat nord-américain de football. Avec, sur la ligne de départ, vingt-deux équipes, dont le New York City FC du défenseur international luxembourgeois, Maxime Chanot, qui débutera en déplacement à Orlando City dimanche à 17h (23h au Luxembourg).

Par Jean-François Colin

Débarqué en juillet 2016 du KV Courtrai dans son nouvel univers du New York City FC, Maxime Chanot (27 ans, 22 sélections) s'apprête à livrer sa première saison pleine en MLS. «J'aspirais à vivre pour la première fois une préparation intégrale avec l'équipe. Nous avons eu une interruption de deux mois, ce qui est très long pour un footballeur. C'est important, surtout pour les défenseurs, de bien pouvoir peaufiner les automatismes. Cela doit nous aider à atteindre nos objectifs. Nous attendons tous impatiemment le premier match de la nouvelle saison», relatait récemment le natif de Nancy sur le site officiel de son club.



Demi-finaliste de la Conférence Est l'année dernière, à quoi doit s'attendre le défenseur international luxembourgeois cette saison avec son club? «Cela ne sera pas simple de confirmer, car la concurrence est féroce, même si dans la Conférence Est, trois équipes semblent se détacher: les deux formations new-yorkaises, New York City FC et les Red Bulls, ainsi que Toronto. Les play-offs sont toujours très hasardeux, mais Vieira a réussi un tour de force avec cette équipe la saison passée. Ce sera en quelque sorte l'année de la confirmation... ou pas», explique Matthias van Halst, rédacteur francophone officiel de la MLS et expert du championnat nord-américain.

La succession des Seattle Sounders est donc ouverte pour cette 22e édition du Championnat MLS qui réunit cette année 22 équipes, avec les néophytes Atlanta United et Minnesota United FC. Selon Matthias van Halst, dans les rôles de favoris, on devrait retrouver, «outre le tenant du titre lui-même qui suscite d'énormes attentes, le FC Dallas et Toronto, et, juste derrière, les deux équipes de New York et Los Angeles Galaxy».

Retrouvez l'intégralité de cet article dans les pages du Luxemburger Wort de ce vendredi 3 mars.