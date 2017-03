(ER) - Le n°7 de la sélection luxembourgeoise entame ce week-end sa troisième saison sous le maillot de Sundsvall. Libre en fin d'année, le grand Lars rêve toujours d'autres horizons, plus au sud.



Du haut de ses 27 printemps, le Luxembourgeois n'a pourtant connu que trois clubs. Après des débuts avec l'équipe première de Konsvinger dans le championnat norvégien en juillet 2007, Gerson a ensuite découvert la compétition suédoise avec l'IFK Norrköping où il resté trois saisons avant de tenter sa chance du côté de Sundsvall.



Lars, comment se présente cette nouvelle saison?

Bien. Chaque année j'essaye de m'améliorer et de franchir un palier, histoire de passer à un niveau supérieur. Ce n'est pas un secret, j'aimerais découvrir une autre compétition. Cela reste mon objectif depuis quelques années. Jouer plus au sud. Malheureusement, je me suis blessé en novembre, soit au plus mauvais moment puisque la compétition suédoise touchait à sa fin. Je restais sur une bonne saison avec Sundsvall.

Et quel sera le visage de Sundvall durant cette saison?

Je pense que l'équipe est aussi forte que l'an dernier. Sur le plan collectif, j'ai l'impression que nous sommes même plus forts. Lors du dernier championnat, nous avions perdu deux joueurs de qualité en été alors que nous occupions la 7e place. Finalement, nous avons fini 13e sur 16 (30 points avec 1 point d'avance sur Helsingborg mais le maintien avait déjà été assuré bien avant). Pour cette nouvelle saison, nous avons pu compter sur le renfort de quatre éléments pour augmenter la qualité du groupe. On a également mis en place un nouveau système avec cinq défenseurs.



Quel sera votre rôle dans ce nouveau dispositif?

On évolue avec trois milieux centraux et deux attaquants. Reste à voir si j'occuperai un rôle plus central ou si j'évoluerai un peu plus sur un côté. L?entraineur connaît la réponse.



Quelles sont les formations favorites pour cette saison 2017?

Il ne devrait pas y avoir de surprise. On va retrouver les formations de pointe de ces dernières années comme Malmö, AIK Stockholm, Göteborg et mon ancien club de Norrköpping. Le titre devrait se jouer entre ces quatre équipes.